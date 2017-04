'Buang' naalaan nga Abu Sayyaf

Naalaan. Mao kining tawhana nga naalaan nga sakop sa Abu Sayyaf samtang naglaroylaroy sa lungsod sa Clarin, Bohol kagahapon sa buntag. Taga Catigbian diay kini nga wa sa maayong pangisip. (Alan Tangcawan)

GITUOHAN nga sakop sa nahabiling miyembro sa Abu Sayyaf ang tawo nga nag-lakaw daplin sa karsada alas 9 kagahapon sa buntag sa Barangay Bacani, lungsod sa Clarin, Bohol. Ang tawo gi-intercept dayon sa kapulisan kinsa nipatuman og hugot nga seguridad pinaagi sa mga checkpoint. Gidala nila ang nadakpan sa Clarin Police Station. Nisamot ang pagduda sa mga awtoridad nga ang tawo maoy kauban sa nahabiling mga sakop sa Abu Sayyaf. Apan atol sa pag-imbestigar, nasuta nga ang tawo kinsa adunay lago nga pustora ug nanimaho na gumikan kay way ligo-ligo aduna diay deperensiya sa pangisip. Ang tawo lumad nga taga lungsod sa Catigbi-an, 17 kilometros gikan sa Clarin. Ang lalake nahibaw pa sa iyang ngan ug nitug-an nga ang iyang inahan taga Mindanao. Ang mga tawo sa Clarin nagtapok sa police station, ang uban nihangyo nga mokulata sa Abu Sayyaf. Apan gibadlong kay di Abu Sayyaf ang tawo. Pareho og baho Si Joselito Melloria nga napatay sa engkwentro sa tropa sa gobiyerno niadtong Abril 22, baho na usab gumikan sa way kaligo dihang nabantayan sa habalhabal driver sa miaging semana. Giingon nga wa maglayo ang ilang baho. Kagahapon sa buntag, usa ka lalake nga silingan ra ni Melloria ang niila nga di sakop sa bandidong grupo ang tawo. Mismo si Mayor Allen Ray Piezas sa Clarin nisaksi ug niingon nga di miyembro sa ASG ang lalake.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 26, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.