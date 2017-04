Clarin ubos na sa state of calamity

GIPAILAWOM sa state of calamity ang lungsod sa Clarin, Bohol gumikan sa padayong hulga sa Abu Sayyaf nga nipahikling sa libuan ka mga tawo sukad niadtong Sabado.

Si Mayor Allen Ray Piezas nagkanayon nga di momenos 3,000 ka mga Bol-anon ang direktang naapektuhan ug nakasinati og trauma, panic ug nibati og kahadlok.

Ang mao nga mga tawo nangatulog ug nagpalabay sa kagabhion sa Clarin Cultural Complex, Clarin Central Elementary School, Clarin School of Fishery ug Bohol Island State University sanglit luwas kini nga mga lugar.

“Gahapon (Lunes) during their (council) regular session, and we discussed it thoroughly and of course with my approval, we already declared the entire Clarin under state of calamity,” matod sa mayor.

Gipadayag ni Piezas nga 13 na ka mga barangay ang apektado sa presensiya sa Abu Sayyaf.

Nag-una ang barangay Ba­cani diin napatay silang Joselito Melloria ug laing tulo ka mga kauban.

Aduna pay laing tulo ang padayon pang gipangita sa tropa sa gobiyerno ug gituohan nga anaa ra sa bukiran sa lungsod.

Sa pagsuwat ning balita ang random checkpoint sa mga sundawo ug kapulisan way hu­nong samtang lain usab nga tropa ang gitahasan sa pagsubay sa kabukiran pagpangita sa nahabilin.

Ang lungsod sa Clarin adu­nay annual budget nga P71 mil­yones ug ang P1 milyon niini gitagana sa peace and order, labina sa kampanya batok sa ginadiling drugas.

Gitug-an sa mayor nga su­kad sa presensiya sa Abu Sayyaf sa ilang lungsod, usa ka semana sa wa pa mapatay si Melloria ug kaubanan, nagsige na sila og gasto uban sa Provincial Government pagpakaon, pagpainom sa dul-an 100 ka tropa kinsa maoy nagdumala sa seguridad.

Sa pagsuwat ning balita, niabot na og dul-an P800,000 ang nagasto sa Clarin gumikan sa presensiya sa Abu Sayyaf ug ang ilang pundo alang sa milatary P200,000 ra.

Gihulagway sa mayor nga adunay kahadlok ang iyang dul-an 24,000 ka mga residente diin 13,000 kanila botante gumikan sa mga bandidong grupo.

Ang pagpailawom sa state of calamity gideklarar sa munisipyo aron makapagawas sila og pundo para mabatukan ang terorismo sa ilang gihulagway nga malinawon nga lalawigan.