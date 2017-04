Liog sa babaye giluglog-patay sa kaipon nga OFW sud sa apartment nga giabangan

GILUGLOG ang liog sa usa ka babaye nga kawani sa Cebu City Hall sa iyang kaipon sa sulod sa usa ka apartment sa Sityo Cogon, dalan A. Lopez, Labangon, Cebu City, pasado alas 10:00 sa gabii niadtong Dominggo. Ang biktima giila nga si Yvette Taboada, 41, nagpuyo sa naasoy nga lugar. Ang suspek mao si Ricardo Baguio, 43, kaipon ug overseas Filipino worker (OFW). Sa imbestigasyon ni SPO3 Romel Bancog sa Homicide Section nagbutyag nga nakadungog ang mga silingan nga grabe ang away sa manag-ipon ug kalit kining nahilom. Ang ig-agaw ni Taboada nga si Mary misulod sa ilang panimalay ug nangita ni Taboada. Nakurat si Mary sa dihang nakita niya si Taboada nga naghigda sa katre nga nagkadugo ang liog ug patay na. Giadto ang balay sa mga pulis sa Punta Prinsesa ug nadakpan si Baguio. Matod ni Baguio, wa na siya makapugong sa iyang kaugalingon human siya gipasanginlan nga may laing uyab atol sa ilang grabeng panaglalis. Napalgan usab sa kapolisan ang nagkadugo nga kutsilyo, posibling gigamit sa pagdunggab ni Taboada. Si Baguio gitanggong sa kapulisan alang sa pagpasaka og tukmang kaso. JFT/Mariezze M. Herrero, CNU Masscom intern

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 26, 2017.

