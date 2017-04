Mga Badjao giawhag nga motabang sa seguridad

ARON lakip nga moabag sa pagpatuman og mas hugot nga seguridad sa dakbayan sa Sugbo, nakigtagbo si Konsehal Dave Tumulak sa Badjao community aron paghangyo nga abagan ang siyudad sa pagpatuman niini hilabi na sa kadagatan aron masiguro nga wala’y sakop sa Abu Sayyaf Group (ASG) ang makasulod dinhi sa dakbayan. Si Tumulak, chairman sa Committee on Public Order and Safety sa konseho, gipatawag niini ang mga Badjao aron paghangyo nga moabag sa kagamhanan sa siyudad sa pagbantay sa kadagatan sanglit naa man sila kanunay sa kadagatan kay ang ilang panginabuhi naa man diha. Dugang sa Konsehal nga gawas sa pagbantay sa mga dautang tawo, giawhag usab niya ang Badjao nga ipa-rehistro ang ilang mga pumpboat aron mabutangan og ngalan nga “Cebu City” aron madeterminar kon ang mga pump boat nga mosulod sa siyudad taga dakbayan sa Sugbo o dili. Giawhag usab ni Tumulak ang Badjao nga magbantay sa mga pasahero nga pasakyon sa ilang mga pumpboat diin kinahanglan magpahibawo sila sa ilang labaw aron marehistro kini ug masayran ang ilang katuyuan. Gipahibawo usab ni Tumulak nga ang Badjao community mahimong makapahimulos sa mga serbisyo sa dakbayan susama sa pangihanglan sa kapulisan, ambulansiya, ug uban pa. Matod sa chieftain sa Badjao, Molo Daomani, sa Sitio Alaska, Barangay Mambaling nga nalipay sila nga gipatawag ni Tumulak. Buot niya nga luwas ang mga sakop niya nga mga Badjao hilabi na ang ilang mga pumpboat.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 26, 2017.

