Sardinas sa basura way gamit

DI kombisido si Cebu City Councilor Joel Garganera sa programa karon sa kagamhanan sa Syudad nga “Ba­sura Mo, Sardinas Ko” nga maoy kampanya ni Mayor Tomas Osmeña diin ilisdan og sardinas ang basura nga malabay sa piniling mga baranggay sa dakbayan. Si Garganera, kinsa mao ang chairman sa Committee on Environment sa Konseho, nagkanayon nga way insakto nga guidelines ang pagpatuman sa programa dungan sa pag-ingon nga kon naka-income ba ang Siyudad niini, o kon niminus ba ang basura ug nadisiplina ba ang mga tawo. Apil na ang adjao Community nga gitanyagan sa programa aron mangolektag basura sa kadagatan sa syudad. Usa sa rason nga wala ma­kauyon ang konsehal kini tungod kay matod pa niya, nisamot ang basura sa dakbayan. Gihimo niining basehan ang datus sa Department of Public Services (DPS) nga niabot na sa 70 tonelada matag adlaw nga basura ang makolekta. Dugang ni Garganera nga tungod niini, mas nidako ang gasto sa Siyudad sa paghakot sa basura paingon sa pribado nga landfill sa lungsod sa Consolacion itandi sa panahon ni kanhi Cebu City Mayor Michael Rama nga mas gamay og nagasto sa paglabay. Gibasol ni Osmeña ang Konseho nganong dako og gasto ang City Go­vernment karon sa paglabay sa basura kay matod kon gipagamit pa ang Inayawan Landfill, hayan makaminus sa bayranan. Apan sigon ni Garganera nga ang korte mao’y midesisyon nga di ipagamit ang landfill gumikan kay nakita daghang kalapasan, di ang Konseho.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 26, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.