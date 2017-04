Kinsay hatagan kaha sa reward?

Naghuwat. Sila si Bohol Governor Edgar Chatto (wala) ug Inabanga Mayor Roygie Jumamoy (tuo) -mibutyag nga naghuwat sila sa rekomendasyon kinsay hatagan nga tipster sa tag P100,000 nga reward matag Abu Sayyaf nga napatay sa Bohol. (Alan Tangcawan)

NAGHUWAT na lang si Gobernador Edgar Chatto sa La­­lawigan sa Bohol sa reko­mendasyon sa Philippine National Police (PNP) ug Central Command (Centcom) para mahatag sa Kapitolyo ang reward ngadto sa nakasumbong nga niresulta sa pagkamatay sa mga miyembro sa Abu Sayyaf. “Magsubay mi sa report sa PNP ug sa Army. Ug unsa ang ilang report nga gi submit didto ni Presidente Rodrigo Duterte, mao say sundon namo aron dili labad sa ulo og kinsa maoy naka inform nila ug maoy nakaingon nga nakuha ang mga bandido,” padayag ni Chatto atol sa interbyu sa Superbalita Cebu. “Per head o kada ulo sa bandido ug dili sa kada ulo sa informer (magbase ang atong reward). Kon ang bandido nakuha tungod sa tipster, then ang tipster entitled sa iyahang reward tugma kon pila ka buok bandido ang napatay gumikan sa iyang report,” pasabot sa gobernador. Ang Kapitolyo nigahin og tag P100,000 nga reward matag ulo sa Abu Sayyaf. Gawas kini sa P1 million matag ulo sa Abu Sayyaf nga gitanyag ni Presidente Rodrigo Duterte. Niadtong Sabado, usa ka habalhabal driver ang nitaho sa kapulisan sa kadudahan niyang pasahero. Nagduda siya tungod kay tag-as na ang bungot, hugaw ug nanimaho na. Pagsusi sa kapulisan sa Cla­rin, nahitabo dayon ang eng­kwentro nga niresulta sa ka­matayon ni Joselito Melloria. Si Melloria nga taga Inabanga, sikbit nga lungsod sa Clarin, mao ang giya sa Abu Sayyaf. Apan namatikdan ang ilang presensya tungod sa kadudahan nilang mga lihok. Upat ang napatay sa unang engkwentro, apil na ang lider nga si Abu Rami. Komitiba Alang kang Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Dino nga kinahangkan nga moumol og komitiba nga langkuban sa PNP, Armed Forces of the Philippines ( AFP), gobernador sa Bohol ug mga mayor diin nahitabo ang engkwentro aron maoy himuong tamdanan ni Presidente Rodrigo Duterte paghatag sa reward. Ang Presidente nitanyag sa maong ganti atol sa iyang pagbisita sa Bohol dihang gipahigayon ang tigom sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sa maong isla ubos sa hugot nga seguridad. Gisuna pa si Duterte ni Chatto sanglit nagtupad ra ang duha ka opsiyal ug giklaro ni Duterte nga P1 milyon matag Abu Sayyaf nga mapatay. Si Chatto wa nibutyag apan gibutyag sa military nga tag P100,000 usab ang ihatag sa Kapiyolyo gikan sa kwarta sa ilang gihulagway nga peace loving Boholanos. Matod ni Chatto nga nahimo na nilang patakaran ug nalakip sa ilang peace and order council nga programa ang paghatag og reward sa mga concerned Boholanos. Reward ni Osmeña Gihangop ni Chatto ang pamahayag ni Mayor Tomas Osmeña sa Cebu City nga andam kining mohatag og P100,000 gikan sa iyang intelligence fund kon di mohatag og reward ang Bohol government. “Kaning bahina mohatag gyud ang Probinsya (Bohol). Og naa poy ihatag ang City (Cebu) kanunay mana nagtinabangay ang City of Cebu ug Province of Cebu ug Probinsya sa Bohol, nasayod ko mga malipay sad ang atong informant,” padayag sa gobernador sa Bohol. “Kani baya ang kahimtang nato sa Bohol dili baya ni ingon nga Bohol ra unya (kay atbang ra baya ta sa Cebu) . I am happy nga niistorya si Mayor Osmeña niana and I hope magkaestorya ra pud unya mi puhon,” dugang ni Chatto. Buhi pa ang tulo Bisan kon 16 na ka adlaw human sa unang engkwentro sa Abu Sayyaf ug tropa sa gobyerno didto sa Inabanga ug lima ka adlaw human sa ikaduhang engkwentro sa Clarin, buhi pa ang mga bandido nga nakaeskapo. Kini ang panahom ni Chatto apan iyang gihulagway nga nag-anam na og kaluya ang mga survivor sa duha ka gubat tali sa duha ka grupo base sa sulti i sa mga tawo sa bu­kid.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 27, 2017.

