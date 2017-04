Laing Oyao gipatay

PITO ka buwan ang milabay human gipusil patay ang maguwang sa Oyao brothers sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gipatay sa miaging gabii ang laing igsuon nga si Donie Oyao, alyas Danny, sa wa pa mailhing mamumuno nga luwan sa motorsiklo. Gisiguro sa gunman nga mapatay si Oyao, 54, kay pulos makamatay ang mga igo niini nga naglakip sa duha ka samad pinusilan sa wa nga dughan ug laing samad sa bukton ug liog. Base sa inisyal nga imbestigasyon ni P02 Dan Gacoscosim, Homicide Section sa Lapu-Lapu City Police Office nga niadtong Martes pasado 6:00 sa gabii, si Oyao uban sa iyang higala nga si Renato Amores diha daplin sa dalan sa barangay Agus Proper, Lapu-Lapu City diin nagpuyo si Oyao. Sigun sa saysay sa mga saksi nga usa ka puti nga van ang niagi tungod sa nahimutangan ni Oyao. Nihunong kini sa makadiyot ug kalit nga adunay niabot nga puti nga Honda XRM motorcycle diin ang mga sakay nagsul-ob og full face helmet ug nag-jacket da­yon nipusil kang Oyao. Gidali sa pagdala sa Mactan Doctor’s Hospital si Oyao apan gideklarar nga patay na sa pag-abot sa maong tambalanan. Naproblema ang kapulisan sa paghipos og mga ebidensiya sa dapit nga nahitaboan kay ang mga tawo sa dapit niguba sa crime scene ug wa na silay nakuha bisan kabhang sa bala. Nasuta base sa talaan sa Police Station 4 nga ang ngalan ni Danny nalakip sa drug watchlist. Niadtong Hulyo sa miaging tuig misurender pa si Oyao aron sa paglimpyo sa iyang ngalan sa pagkalambigit sa illegal drugs uban sa laing igsuon niini nga sila si Rolando, 57 ug Paquito, 52. Nasayran nga si Danny Oyao igsuon sa kanhi kapitan sa barangay Agus nga si Remigio “Bo” Oyao ug Washington “Inday” Oyao, 64 nga gipusil-patay niadtong Septiyembre 2016.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 27, 2017.

