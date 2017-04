Langyaw gibunalan, patay

INDIAN national napalgang patay sulod sa ilang gi­puy-ang apartment sa i­­­yang asawa sa sitio Hollow Block, Barangay Tabunok, dakbayan sa Talisay niadtong Martes sa buntag. Ang namatay nga adunay samad sa ulo nga gituohang gibunalan og gahing butang giila sa kapulisan nga si Balvir Singh, 47, minyo, lumad nga taga Rurki, Jalandar, India. Base sa pasiunang imbestigasyon sa kapulisan pinaagi ni SPO2 Yvonne Ilustrisimo, nakadawat silag tawag sa telepuno nga adunay patay nga napalgan sa lugar. Pag-abot sa mga inbestiga­dor, ilang nakita ang lawas ni Singh, kinsang ulo nagkadugo samtang nangabungkag ang mga gamit sulod sa balay. Nasuta nga adunay daghang binulanan sa ulo ni Singh hinungdan sa iyang kamatayon. Matod ni Ilustrisimo nga dili pa makaestorya ang asawa ni Singh nga naa lang sa iyang lawak sa dihang nahitabo ang krimen sa lawak sa iyang bana. Gisusi sa kapulisan ang po­sibilidad nga di maayo og re­lasyon ang managtiayon tu­ngod kay wa sila nag-uban sa usa ka lawak. Hinuon sa pagkakaron, ang kapulisan sa Talisay nisusi pa kon unsay motibo sa pagpatay ug si kinsa ang responsable. Nasayran sa kapulisan nga si Singh tigpautang o tigpatanto sa ilang lugar.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 27, 2017.

