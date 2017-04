Mga barangay palitan og sakyanan sa Mandaue alang sa emerhensya

GIREKOMENDAR sa Mandaue City Council committee on appropriation, budget and finance ang hangyo ni Ma­yor Luigi Quisumbing sa pagpalit og mga sakyanan nga gamiton sa mga barangay ug mga konstituente panahon sa emerhensya. Sa ordinansa nga gipangamahan ni Konsehal Nenita Layese, di mominos sa P12.4 milyones ang kantidad sa mga sakyanan nga ihatag sa mga barangay sa Maguikay, Guizo, Cambaro, Alang-alang, Basak, Tingub, Ta­bok, Pakna-an, Pagsabungan, Maguikay, Casuntingan, Centro ug Pagsabungan. Isip paagi sa gobyerno, ang ka­gamhanan sa dakbayan giobligar nga mokuha una og awtoridad gikan sa Department of Interior and Local Government (DILG) sa pagpalit og mga sakyanan. Isip kasabutan, ang mga barangay maoy moatiman sa mga sakyanan nga gipanag-iya sa kagamhanan sa dakbayan. Kahinumduman nga sa milbayng tuig, nigahin ang kagamhanan sa dakbayan og P12 milyones alang sa 14 ka bag-ong mga sakyanan alang sa mga opisyal sa dakbayan. Pipila ka mga dapit sa Mandaue daling mabahaan kon mag-uwan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 27, 2017.

