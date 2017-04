Mga kapitan ipatawag ni Mayor Gullas

IPATAWAG karong adlawa ni Mayor Eduardo Gullas sa dakbayan sa Talisay ang i­­yang 22 ka mga barangay ka­­pitan ingon man ang iyang hepe sa kapulisan a­­­ron tukion ang nisiaw ka­ron nga gang war sa mga batan-on sa siyudad. Si Gullas naalarma na ning mga report nga adunay grupo sa mga batan-on diha sa Talisay nga Kalmados ug STY nga maoy mag-abot inig kagabii ug moresulta sa rambol o ba kaha pinusilay. Matod sa mayor nga iyang paminawon ang mga kapitan kon unsay ilang plano labot sa suliran ingon man ang iyang hepe mismo nga si P/Supt. Emerson Dante. Nagkanayon si Gullas nga kinahanglan nga ipatuman ang ilang curfew ordinance sa tagsa-tagsa ka barangay. Samtang gusto niyang ma­sayran nga kon unsa usab ang ilang gihimo sa barangay tungod kay daghan silag mahimo kon magtinabangay ang mga opisyal sa barangay ilabi na sa mga barangay tanod. Gusto usab sa mayor nga hatagan og dakong katungdanan ang mga ginikanan sa mga bata nga maoy mohipos sa ilang mga anak kon lawom na ang kagabhion. Iyang giingon nga dako na kaayong kausaban ang mga batan-on karon. Kon kaniadto hipuson sa mga inahan ang ilang mga anak ug magtuon sa klase, karon bisan lawom na ang gabii naa gihapon sa dan. Si Gullas niingon nga kon dunay mga batan-on nga magpundok-pundok kinahanglan nga papaulion gilayon ug ipatawag ang ilang mga ginikanan. Giangkon niya nga usa sa ila karong suliran nga hatagan og dakong pagtagad ang kaku­wang sa pasilidad alang niad­tong mga menor de edad nga ma­butang sa Department of So­cial Welfare and Services tu­ngod kay mao kini ang suliran sa mga barangay kon aduna silay masikop nga mga bata sanglit di man kini mahimong prisohon.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 27, 2017.

