Net worth ni Davide migamay

ANG total net worth o kinatibuk-ang kantidad sa katigayunan ni Gob. Hilario Davide III, nius-os og P500,000 sa miaging tuig samtang nisaka ang kang Bise Gob. Agnes Magpale og kapin sa P1 million niadtong 2016, base sa ilang Statement of Assets, Liabilities and Net worth (SALN). Ang Human Resource and De­velopment Office sa Kapitol­yo nakadawat na sa SALN sa ta­nan niining mga kawani ingon man sa mga piniling opisyal. Sa gisumitir nga SALN ni Davide alang sa 2016, makita ang pag-us-os sa iyang net worth ngadto sa P18,400,203.52 gikan sa P18.9 milyones sa 2015. Nanglangkob sa iyang net worth ang P20,555,628.13 nga assets nga gikuhaan sa P2,155,424.61 nga liability. Ang mga asset sa gobernador naglakip sa mga real property nga sama sa residential ug agricultural lots sa Sugbo, panimalay sa Mandaue City ug condominium unit sa kaulohan nga mobalor tanan og P7,959,270.00. Samtang ang iyang personal property naglangkob sa usa ka sports utility vehicle (SUV), kwarta sa banko nila sa iyang asawa nga si Jobel, ingon man mga libro, alahas ug appliances nga mobalor tanan og P12,596,358.13. Duha ka kompaniya ang gilista ni Davide nga kabahin sa iyang business interest ug financial connection samtang lima sab ka mga tawo ang iyang gitumbok nga mga paryente niya nga anaa usab mag-serbisyo sa gobiyerno. Sa iyang bahin, si Bise Gob. Magpale nitala og P60,383,333.00 nga net worth sa 2016. Mas dako kini kon itandi sa iyang net worth niadtong 2015 nga anaa sa P59 milyones. Ang net worth sa opisyal naglangkob sa P17,800,000 nga balor sa real properties sama sa agricultural ug residential lot, panimalay, commercial ug mix used property ug P42,583,333 nga personal properties sama sa kwarta, investment, alahas, appliances ug duha ka mga sakyanan. Wa siyay gideklarar nga liability o utang. Duha sab ka mga negosyo ang iyang gilista nga duna siyay koneksiyon. Moabot sab sa 11 ka mga opisyal sa gobiyerno ang iyang gitumbok nga iyang mga paryente. Silang Davide ug Magpale, duha lang sa di momenus usa ka libo ka mga kawani ug opisyal sa Kapitolyo nga nakasumitir na sa ilang SALN alang usab sa gitakda nga deadline sa Office of the Ombudsman karong Biyernes. Matod ni Provincial Human Resource officer, Bobby Nacorda, niadto pa lang Marso 31 o usa ka buwan sa di pa ang deadline, gipasumitir na niya tanang kawani ug elected officials sa provincial government sa ilang SALN.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 27, 2017.

