Tumong di ang pagluwas sa mga Abu Sayyaf sa Bohol, tug-an ni Nobleza

POLICE official nga nasikop sa kapulisan sa Bohol nga si Supt. Maria Cristina Nobleza mihimakak sa imbestigasyon nga ilang i-rescue ang mga sakop sa Abu Sayyaf nga naengkwentro sa mga sundawo sa miaging semana sa Inabanga ug Clarin. Atol sa imbestigasyon sa Police Regional Office 7, wa moangkon ang duha nga ilang kuhaon ang nahabiling buhi nga mga sakop sa ASG nga nakiggubat sa mga sundawo. Matod ni Chief Supt. Noli Taliño nga ang tumong ug tuyo nila ni Nobleza base sa sulti niini mao ang paghatag og pagkaon ug tambal alang sa giingong anak sa sultan sa Mindanao nga giila lang sa alyas nga Saad nga samdan na nga maoy hinungdan nga nagbalikbalik sila sa lungsod sa Inabanga ug Clarin. Giingong ihulog lang sa usa ka lugar ang maong mga pagkaon ug tambal apan wa sila makahigayon tungod sa kadaghan sa mga pulis ug militar nga nag- roving sa kadalanan. Una nang nasakmit ang mga tambal ug pagkaon sa sakyanan ni Nobleza atol sa pagkasikop nila sa nag check point nga mga pulis. Apan wa motuo niini si Taliño sanglit sila nagduda nga lahi ang katuyoan nilang Nobleza ug Dongon sa Bohol tungod sa nakuhang ebedensya sa ilang giabangang lawak sama sa eksplusibo ug mga kagamitan sa paghimo og bomba. Usa ilang gituohan nga molusad ug pagpamomba ang grupo sa Abu Sayyaf sa lalawigan sa Bohol nunot sa nagsingabot nga tigom sa Association of Southeast Asian Nations (Asean) sa miaging semana nga gipahigayon sa Bohol. “Well, definitely terrorism, ter­­ro­ristic activity, dahil nga sa na-recover na mga ebedensya like na mga IED components na na-recover. Saan gagamitin yun? Of­­course bombing. Kidnapping is a­­nother motive,” matod ni Taliño. Gisalikway sa PRO-7 Director nga dunay mga lokal nga pulis sa Bohol ang mitabang sa mga bandido aron masulod sa maong lalawigan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 27, 2017.

