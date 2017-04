3 angol sa aksidente sa PUJ

UNOM-KA-BUWAN nga batang lalaki lakip sa tulo nga naagol sa pagkalimbuwad jeepney sa eskina sa dalan Vestil ug dalan padulong sa South Road Properties kagahapon sa udto. Ang mga angol naglakip sa drayber sa PUJ nga si Juvy Losaria, taga Opra Kalunasan, dakbayan sa Sugbo, uban sa iyang asawa nga si Gerelyn, 25, ug anak nga si John, 6-ka-buwan. Nimugna og pagkahuot sa dagan sa trapiko sa dapit tungod sa maong insidente apan daling nakagiya ang traffic enforcers. Ang PUJ nga nagdala sa plate number GXC-988 gi­kataho gikan pa nagpaayo sa sausa ka automotive shop. Sa pasiunang inbestigas­yon, nagdagan gikan sa habagatan sa dakbayan ang PUJ padulong sa amihanan nga bahin. Apan, dason sa kapulisan, lalit lang naputol ang 'propeller' sa Isuzu |Elf nga PUJ ug nawad-an og konrol ang drayber hangtud nibangga ang PUJ sa usa ka poste sa center island. Ug tungod sa kakusog, nalimbuwad ang PUJ ug nituyok, paatubang balik sa south. Daling niabot ang ambulansya sa siyudad ug gidala ang mga biktima sa tambalanan ug luwas na sa delikado nga kahimtang.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 28, 2017.

