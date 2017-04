Bana gipatipi sa misis

ASAWA sa Indian national ma­o ra usab ang nisugo og mga tawo sa pagpatay sa i­­­yang bana sulod sa ilang balay sa Sityo Hollow Block, Ta­bunok, dakbayan sa Talisay. Ang asawa nibayad og P30,000 aron mapatay ang iyang bana tungod kay di na niya maaguwanta ang kanunay nga pagpangulata niini. Gawas pa niini, duna kini laing babaye nga Pinay nga gipaangkan. Niadtong Martes sa buntag, napalgang patay si Balvir Singh, 47, minyo, nga lumad nga taga Rurki, Jalandar, India, sulod sa iyang lawak. Ang lawas naligo sa dugo ug nangabungkag ang mga gamit sulod sa balay. Duna siyay samad sa ulo ug liog. Niadtong Miyerkules sa buntag gidapit sa kapulisan sa Talisay ang asawa nga si Usha Kaur, 22, adunay anak nga nagpangidaron pag 3-anyos, usa usab ka Indian national. Nagduda ang kapulisan kaniya nga wa silay maayong relasyon sa ni Singh tungod kay naglain kinig lawak ug adunay samad sa iyang kamot. Atol sa ilang imbestigasyon, niangkon si Kaur nga siya ang nagpapatay sa iyang bana. Niisyu kinig extra judicial confession nga siya ang nagpapatay pinaagi sa pagsugo sa tulo ka mga tawo. Matod ni Senior Insp. Albert Quilitorio, deputy chief sa Tali­say Police Station nga migamit si­lag interpreter ug didto ilang na­­sayran nga kasado sila sulod sa pito ka tuig, apan tulo palang siya katuig nga nianhi sa Pilipinas. Kanunay siyang kulatahon ug kon sila mag-away, apilon ang iyang pamilya nga sawayon daw nakaminos. Iya usab nga nasayran nga aduna kini gikabuangan nga laing babayeng Pinay ug aduna silay anak. Iyang gisabot ang katabang ni­ya kaniadto nga si Rosemarie Ge­nabi, taga Barangay Calidngan, siyudad sa Carcar, nga mangitag kauban aron payton ang iyang bana sa kantidad nga P30,000. Niadtong Martes sa kadlawon, iyang gipasulod ang iyang katabang kuyog sa duha ka ig-agaw nga wa niya mailhi. Sa dihang niabot ang iyang bana, didto na kini gipusposan gamit ang bara de kabra samtang gigulgol ang liog. Mga gamit wa na makit-i pa sa kapulisan. Kagahapon sa hapon, si Kaur gipasakaan og kasong parricide samtang kasong murder ang batok tulo ka mga suspek nga wa pa madakpi. Matod ni Supt. Emerson Dante nga makonsiderar nga sulbad na ang kaso apan sigun sa ilang nasayran nga dili intrisado kon mopasakag kaso ang mga kabanay ni Singh.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 28, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.