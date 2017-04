Dapit sa 'Kadaugan' ang palambuon; mas bongga ang kasaulogan karon

Kadaugan sa Mactan. Nagtinigbasay na ning higayuna sila si Datu Lapu-Lapu nga gidala ni Tonly Labrusca (wala) ug Ferdinand Magellan nga gidala ni Ryan Casena (tuo), mga boyband superstar, atol sa `Kadaugan sa Mactan' ka­ga­hapon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa ka opisyal sa kagamhanan nisaad nga palambuon ang mao nga dapit. (Ruel Rosello)

TUN-AN sa Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority (TIEZA) ang pla­no sa pagpalambo sa ma­kasaysayanong dapit sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City diin gipukan ni Datu Lapu-Lapu ang langyaw nga mananakop 496 na ka tuig ang nakalabay. Atol sa re-enactment sa Kadaugan sa Mactan, ang chief operating officer sa Tieza, Pocholo Joselito Paragas, nisaad sa mga Oponganon nga ilang ipahiuli ang mismong dapit diin nahitabo ang pakigkumbati sa labing unang bayani sa nasud nga si Lapu-Lapu. Nisaad si Paragas nga mopadangat gilayon siya og report ngadto kang Presidente Rodrigo Duterte nga kahatagan og dinaliang pagtagad ang maong plano ingon man ngadto sa uban bahin sa Visayas ug Mindanao areas sa tuyo nga mapalambo ang turismo. Si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza, sa iyang bahin, gibati og ka-excited sa maong kalambuan nga gihatagan og bili ug pagtagad sa Malacañang ang Mactan nga mapalambo. Nagkanayon ang mayor nga ang Siyudad mosuporta sa maong tinguha aron nga kahatagan og katumanan sa dili madugay ang maong plano. Sa susamang kalambuan, mas bongga ang production sa re-enactment sa 2017 Kadaugan sa Mactan itandi sa mga nangaging tuig gikan sa props, costumes, choreography nga gisalmutan sa 300 ka mga partisipante. Gitug-an ni city tourism officer Hembler Mendoza nga moabot sa P3 milyones ang budget. Ang main character sa re-enactment naglangkob sa Kapuso star Kris Bernal isip Reyna Bulakna, ABS-CBN’s ‘Pinoy Boyband Superstars’ finalist nga sila si Tony Labrusca isip Datu Lapu-Lapu ug James Ryan Cesena isip Ferdinand Magellan. Sa laing bahin, kagabii maoy presentation sa Reyna Bulakna diin gipili-an ang matag lead dancer gikan sa nagkadaiyang dancing contigent sa Rampada nga kabahin sa Kadaugan Festival nga gipahigayon sa Hoopsdome, barangay Gun-ob, Lapu-Lapu City. Samtang ugmang adlawa mao ang Rampada nga adunay walo ka contigents alang sa Barangay Category ug siyam sa Open Category diin ang cash prize moabot sa dul-an sa P2 milyones. Dunay pipila ka mga karsada nga sirhan gikan sa mga sakyanan. Sama sa nangaging kasaulogan, hugot gihapon nga seguridad ang ipatuman sa lokal nga kagamhanan ug kapulisan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 28, 2017.

