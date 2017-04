Drugas gipasud sa NCCJ agi sa operation second change

NAALARMA karon ang ka­dag­kuan sa Operation Second Chance sa dakbayan sa Sugbo kini human kagahapon aduna'y nakompis­kar nga kontrabando diin lakip ni­ini ang usa ka pakete sa shabu. Nakompiskar sa mga tinugyanan sa Operation Second Chance ang mga kontrabando nga gipalusot sa pasilidad aron ilabay ngadto sa Cebu City Jail Male Dormitory. Inubanan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 nasakmit sa maong center ang 156 ka pakite sa sigarilyo, lighter ug drug para­phernalia. Matod sa Executive Director sa Operation Second Chance nga si Ret. Chief Insp. Merlina Netante nga kaniadto aduna na sila’y mga nakompiskar nga mga kontrabando apan ginagmay lang itandi karon nga daghan na. Ang maong pasilidad gidumala na sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo hinungdan nga wala na’y mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) nga magbantay sa maong center. Tungod kay mas gipahugtan pa man ang seguridad karon sa Cebu City Jail aron wala’y makalusot nga kontrabando, gigamit karon sa mga tawo nga naa sa gawas ang mga bata nga naa sa Operation Second Chance diin ang mga bata maoy modawat sa kontrabando ug ilang ilabay paingon sa Cebu City Jail. Aron mahunong na ang ingon niining binuhatan nakig-alayon ang Operation Second Chance sa management sa male ug female dormitory sa Cebu City Jail. Matod ni Chief Insp. Richard Tulabing, Deputy Jail Warden sa Cebu City Jail nga tungod sa maong hitabo, nakig-alayon siya kang Metante aron pagsugpo ang pagpalusot sa mga kontrabando gamit ang mga menor-de-edad. Ang Operation Second Chance aduna’y 40 personnel diin pulos kini sibilyan ug mao kini ang rason nga karon nangayo sila og tabang kang konsehal Dave Tumulak, Deputy Mayor for Police Matters nga aduna’y police visibility sa center aron usab sa kaluwasan sa ilang mga sakop. Si Tumulak niingon nga nakig-alayon na siya sa hepe sa Guadalupe Police Station, Sr. Insp. Elisandro Quijano aron adunay police nga magbantay gawas sa center. Butangan usab nila ang dalan og suga ug patas-an usab ang paril aron wala na’y magamit nga hand signal tungod kay dili makatugot ang siyudad nga ang mga batan-on nga naa sa Operation Second Chance moay gamiton sa illegal nga binuhatan. Ang pasilidad kasamtangang aduna’y 183 ka mga ba­ta, diin base na sa ilang report, 75 niini may labot sa drug cases ug nasuta usab nga 94 sa mga bata nga naa sa maong center residente sa siyudad sa Sugbo ug ubang gikan na sa ubang probinsiya. Karon wala na sila manawat pa og bata nga gikan sa laing lugar gumikan sa kahuot na sa pasilidad.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 28, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.