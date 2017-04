NLRC mosusi sa reklamo ni Dino

ANDAM ang National Labor Relations Commission-Regional Arbitration Branch (NLRC-RAB) 7 nga maimbestigahan subay sa pasangil ni Presidential Assistant for the Visayas Michael Lloyd Dino nga giingong dunay mafia nga naglihok sa buhatan. “We welcome whatever investigation to give us also our chance to clear. Lisod man sad kaayo maglatay ta sa lanot ba,” pamulong ni Atty. Emiliano Tiongco, Jr., executive labor arbiter sa sa NLRC-RAB 7 atol sa press conference kagahapon. Iyang gihimakak ang pasangil ni Dino nga tungod sa mafia dunay manlalaban ug arbiter ang magkunsabo sa pagpakanaog og hukom sa mga kaso may kalambigitan sa pamuo. Si Dino nipaambit sa nahitabo sa kompaniya sa ilang pamilya nga nanirado sa miaging katuigan diin ang usa sa ilang mga natangtang nga empleyado nipasaka gihapon og kaso bisan kon nakapirma na og quitclaim atubangan sa usa ka opisyal sa pamuo. Ang quitclaim mao ang dokumento nga pirmahan sa empleyado pagmatuod nga wala nay tulubagon ang kompaniya nga kanhi niya gialagaran. Si Tiongco nitataw nga dili sakop sa hurisdiksyon sa ilang buhatan ang kaso sa kompaniya ni Dino kondili sa National Conciliation and Mediation Board sanglit napaubos kini sa voluntary arbitration. Iyang gibarogan nga kon mohimo sila og desisyon ila kini ibase sa merito sa kaso. Matod niya kon dili matagbaw ang kihante ug kiniha sa ilang desisyon sa kaso, mahimo kini moapilar nila o modangop sa Court of Appeals o Korte Suprema. “As a judge, labor arbiter, kinahanglan ta mo-perform sa atong trabaho nga way mga pagduda gikan sa complainants ug respondents,” dugang ni Tiongco. Siya nidugang nga base sa ilang mga napakanaog nga mga desisyon, 70 porsyento niini nakadaog ang mga kaso nga gipasaka sa mga mamumuo samtang 30 porsiyento sa management.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 28, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.