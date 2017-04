Sakop sa Abu Sayyaf miabot sa Tubigon; nag-inusarang nangayo og pagkaon

WAY tsinelas, samaron ang tiil, kamot ug nangalisbo ang baho dihang niduol si Ubayda, ang nahabiling sakop sa Abu Sayyaf niadtong Abril 25 sa kamalig sa magtiayon nga mangunguling sa sityo Tawid, barangay Bunacan lungsod sa Tubigon, Bohol. Ang magtiayon, kinsang ngan gipugngan alang sa seguridad, nagkanayon nga niduol kanila alas 2 sa hapon ang maong tawo aron mangayo og pagkaon.

Nilanat og usa ka oras ang ilang panag-estorya. Si Ubayda naglisod pagtinagalog ug wa nay armas. Gipangutana pa sila kon asa ang dalan paingon sa Tagbilaran City ug paingon sa Sugbo. Dihang nilakaw ang magtiayon aron magpatuo nga magkuha og kan-on sanglit lubi ra ang gikaon ni Ubayda apan ilang tumong mao ang pagsumbong sa barangay tanod ug dihang ilang, gibalik nawagtang na. Naabot ang militar alas 4:30 na sa hapon sanglit layo ang maong dapit ug way signal sa cell phone. Dihang gipakita ang magtiayon sa picture, ilang gitudlo nga si Ubayda ang nangayo nila og pagkaon. Si Ubayda nga puti sa picture niitom na, nimubo apan kupkop ang buhok, bangason ug lago diin nangalisbo na. Si SPO1 Ponciano Entrolizo Jr., chief sa intelligence sa Tubigon Police Station nagkanayon nga ang tanod chief sa barangay Buenos Aires ni-text kaniya bahin presensiya sa Abu Sayyaf. Ang pangulo sa 302nd brigade sa Philippine Army nga si Captain Jojo Mascariñas niawhag sa publiko sa higayon nga makikita sila og mga tawo nga di nila kaila ug adunay timailhan sa pagka Abu Sayyaf ila kining gapuson sanglit dili na kini makasukol gumikan sa kaluya. “Itali nalang nila at ihatid sa nearest police station. Mahina na sila, gutom at pagod. Basta hindi kilala, hulihin na at i-turnover sa pulis,” matod ni Mascariñas sa Superbalita Cebu. Ang mga bukirang bara­ngay sa Tubigon gisuhid na usab sa militar ug pulis apan hangtod sa pagsuwat ning ba­lita wala silay nakita nga A­­bu Sayyaf.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 28, 2017.

