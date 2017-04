2 gipusil patay sa managlahing lugar sa dakbayan sa Sugbo

DUHA ka nga tawo ang gipusil patay sa managlahi nga lugar sa siyudad sa Sugbo sa milabayng gabii. Usa sa gipatay giila nga ‘ma­noy-manoy’ sa mga bata nga magpakilimos ug mangawat sa mga sakyanan nga molabay sa dan Vestil, Barangay Mambaling. Ang unang gipusil pasado alas 11:00 sa gabii mao si Junel Alindao, 22, nga taga Barangay Duljo. Sa pasiunang inbestigasyon nila ni SPO2 Ruth Violango ug mga kauban sa Homicide Section nagbutyag nga natug na ang biktima daplin sa dan Vestil. Usa ka tawo ang miduol ug dayong pusil, usa ka laing bata ng­a distansya sa iyang nahimu­tangan ang nakakita sa hitabo. Human sa pagpusil, midagan ang tawo paingun sa interior portion ug gisundan sa laing duha pa ka tawo. Dugang nasayran sa kapulisan, wa pa ang pagpamusil diha sa dapit nagpa atbang ang mga suspek. Si Alindao nailhan sa dapit nga maoy nag-atiman sa mga bata nga magpakilimos ug mangawat sa mga butang nga gikarga og mga sakyanan diin molabay sa dapit. Samtang wa pa mailhi samtang gihikay ning balita ang tawo nga gipusil patay sa dalan P. Lopez, pasado alas 3:00 sa kadlawon. Ang biktima gibana-bana nga kapin sa 20 anyos ang panuigon, nagsul-ob oug grey t-shirt, itum nga jersey short pants ug may dala nga sling bag ug may samad pinusilan sa wala nga aping. Matud ni Violango nga usa ka saksi ang nakadungog ug hinay nga buto sa armas ug maoy iyang nakita nga nahagba ang biktima ug adunay usa ka tawo ang nagdagan paingon sa Colon.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 29, 2017.

