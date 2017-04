Curfew ordinance sa Talisay gipatuman

GISUGDAN na sa kapulisan ug kabarangayan sa dakbayan sa Talisay ang pagpatuman sa curfew ordinance kagaha­pon, usa ka adlaw human nakigtagbo si Ma­yor Eduardo Gullas sa 22 ka mga kapitan ug hepe sa kapulisan. Kini nunot sa pagsiaw sa away sa grupo sa mga batan­on sa dakbayan, sama sa Kala­ma­dos ug STY. Matod ni Supt. Emerson Dante nga kinahanglan nga magtinabangay sila tungod sa kakuwang sa iyang personnel. Samtang ang pagpatuman sa curfew ordinance trabaho na sa mga opisyal sa barangay gamit ang ilang mga barangay tanod. Iyang giangkon nga alarming na ang maong away sa mga batan-on tungod kay bas­ta mag-abot ang duha ka grupo mosangko sa rambol ga­ni aduna namay namatay nga babaye human napusilan. Si Raul Cabañero, presiden­te sa Association of Barangay Captains (ABC) sa Talisay, ni­­ingon nga usa sa ilang nasa­botan nga alas 8:00 sa gabii magsugod na sila sa pagpatrolya aron alas 10:00 sa gabii ipatuman na ang curfew og dakpon ug papaulion kadtong anaa pa sa kadalanan. Samtang, bugtong lang nilang hangyo sa kapulisan nga magpa­trolya na usab kini diha sa kadalanan alang sa police visibility. Ang City Social Welfare Service(CSWS) ila na usab nga gihangyo nga aduna gayoy personnel 24 oras nga ilang makontak sa higayon ngaaduna silay makuha nga mga menor de edad ug kinahanglan sa ilang intervention. Niadtong Huwebes sa gabii, gisugdan na sa tanang barangay ang ilang pagpatuman sa curfew ordinance sa barangay Poblacion abot sa 25 ka mga menor de edad ang nasita ug gidala sa Barangay Hall sa Poblacion. Sila si Barangay Konsehal Gab­riel Bonjoc ug Konsehal Jeffer­son Seguerra nibutyag nga ilang gi­sugdan ang pagpangsita sa mga menor de edad mga alas 10 sa gabii base sa lagda sa ordinansa. Si Sr. Insp. Albert Quilotorio, deputy chief sa Talisay City Police Station niingon nga ang maong programa gituyo aron mahunong ang mga bag-ong sulbong nga grupo sa mga batan-on nga Stay True Young (STY) ingon man Kalmados ug Spartans.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 29, 2017.

