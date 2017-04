P2.6 M shabu sakmit

NIKABAT sa P2.6 milyunes nga kantidad sa shabu ang nasakmit sa managlahing operasyon sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo sa mia­ging adlaw. Catmon Si John Mark Molde, 19, taga Barangay Binongka­lan, lungsd sa Catmon, nala­kip sa listahan sa kapulisan napusasan sa buy-bust operation sa miaging hapon. Si Sr. Insp. Narciso Abapo, Jr., hepe sa Catmon Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nibutyag nga si Molde nakuhaan og 18 ka putos nga shabu nga dul-an sa P5 mil. Matud pa niini nga si Molde, dugay nang gireklamo a­­­pan idlas ug nagpakaron-ingnon nga helper isip mekaniko pero namaligyag drugas. Si Molde nibutyag nga ang drugas gikumpra niya sa dakbayan sa Danao. Minglanilla Duha ka drug pushers nakuhaan og minilyon nga kantidad sa shabu atol sa buy-bust kagahapon sa gabii sa Sitio Tiber Barangay Poblacion Ward 1, lungsod sa Minglanilla. Si Marjun Ortega, alyas "Ding­dong", giilang level 2 drug pusher, nakuhaan og 2 ka medium, 1 ka dakong pu­tos sa druga uban sa halin nga P1,500 mil ug ang drugas nitimbang og 115 gramos nga nagkantidad og P1,357,000 mil­yunes. Ang iyang kakunsabong pusher nga si Sonny Boy Ali­vio, 23, minyo nakuhaan sab og 2 ka putos nga gamayng shabu lakip sa buy-bust nga usa ka bulto nga balor P6,500 mil. Si Supt Dexter Calacar, he­pe sa Minglanilla Police, nagkanayon nga taga Pagadian City ang mga suspek nga dinagko ang transaction niini. Cebu City Ang mga ahente sa Cebu City Police Office (CCPO) nakasikop sa 75 ka mga ssupek nga pushers ug ubang krtiminal sa ulahing Oplan Pokemon niadtong Huwebes. Sa dungan nga operasyon, nasakmit ang 80.04 gramos nga shabu nga nikantidad og P617,459. Usa ka .38 revolver nga dunay tulo ka mga bala, walo illegal gambling machines, ug cash nga P1,360 sa ilegal nga kalihokan. Samtang, nasulod sab sa laang ang duha ka pushers nga nakuhaan og balor P200 mil nga marijuana sa mi aging gabii sa Barangay Inayawan, dakbayan sa Sugbo. Sila si Kevin Abellanosa, 22, taga Poblacion Pardo ug Ju­shua Suan, 22, taga Maghaway Talisay nadakpan sa Pardo Police nakuhaan og 130 gramos nga pinauga nga marijuana. Danao City Gipusasan ang manag-agaw nga drug pusher kagahapon sa kaadlawon sa Barangay Poblacion, dakbayan sa Danao. Si Michael Luther Tapayan, 27, nakuhaag 10 ka gagmayng putos ug 2 ka dagkong putos mobalor sa P124,490 mil. Gipusasan sab ang iyang ig agaw nga si Gleen Tapayan,36 high value target nakuhaag 20 ka.gagmayng putos ug 4 ka.medium nga putos mobalor sa P248,390 mil.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 29, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.