Sinaligan sa gambling lord sa Carcar nasikop

USA ka negosyante nga gii­ngong sinalingan sa gambling lord gironda sa miaging adlaw sa Sitio Upper Cogon Baragay Poblacion 1, dakbayan sa Carcar. Si Sarah Jean Diepera, 37, minyo, negosyante sa nahisgutang lugar ug coordinator sa swertres numbers game. Gipusasan sab ang iyang kauban nga runner-collector nga si Virginio Arenas, 40. Si Supt. Joie Yape, Jr., hepe sa Provincial Intelligence Branch (PIB) sa Cebu Provincial Police Office (CPPO), nagkanayon si Diepera, maoy sinaligang toong kamot sa gambling lord nga si Vincent Rojo. Matud pa niini mga si Diepera maoy coordinator diin dunay operasyon ngadto sa silinganang lungsod. Sunala pa niini nga human sa ilang pipila ka bulan nga monitoring nasuta nga nagpadayon kini sa illegal gambling. Bitbit nila sa joint ope­ration team sa PIB/PPSC/PDEU/Carcar Police ang search warrant nga giisyu ni Judge Jerry Dicdican sa Regional Trial Court (RTC) dakbayan sa Danao. Nakuhaa sa panimalay ni Diepera ang daghang mga gambling parapernalia halin sa swertes nga P104 mil. Si Diepera, nga nahinabi sa Superbalita Cebu, niingon nga nagsugod na siya karon sa pagproseso sa iyang mga papeles alang sa pagkuhaag permit sa small town lottery (STL). Si Supt. Yape niingon nga si Diepera usa sa ilang nahibaw-an nga mipadayag nga.moundang sa illegal gambling operation. Apan sa monitoring, ilang nasuta nga nagpadayon kini hangtud sa pagpangronda sa kapulisan. Mibahad si Yape, nga gawas sa drugas, gipahugtan nila ang paggukod sa nalambigit sa ilegal nga sugal.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 29, 2017.

