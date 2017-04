2 gipusil patay sa habagatang Cebu

DUHA namatay human gipamusil sa riding-in-tandem sa managlahing in­si­­­­­dente sa habagatang ba­­­­­hin sa lalawigan sa Sugbo ni­­adtong Biyernes. Sa dakbayan sa Talisay, gipusil patay sa wa mailhing mamumuno si Jason Amagos Napalla, 29, residente sa Sitio Rattan, Barangay Tangke, pasado alas 3 sa hapon niadtong Biyernes. Sa imbestigasyon sa kapulisan nasayran nga sa wa pa ang insidente, nibisita pa si Napalla kuyog ang iyang igsuong babaye sa ilang igsuon nga napriso karon sa Maghaway BJMP Talisay City. Human sa pagbisita, samtang nagmaneho si Napalla sa iyang motorsiklo, adunay nagsunod nila nga nagmotor usab. Dihang naabtan, kalit nga nipusil kang Napalla sa ulo ug diha-diha kini nga natumba ug namatay. Sa pakisusi sa kapulisan, anaa sa ilegal nga drugas ang motibo sa pagpatay tungod kay nasuta nga aduna’y nag-ung-ong nga warrant of arrest si Napalla. Samtang sa lungsod sa San Fernando, patay usab ang usa ka habal-habal driver human gipusil sa riding-in-tandem samtang namasahero sa Sitio Magtalisay, Barangay Balud pasado alas 11:00 sa buntag. Ang biktima mao si Julius Pandan Lapasaran, 34, residente sa Sitio Tulay Brgy. Pob­lacion III. Nagbarog daplin sa karsada dihang ning-abot ang duha ka mga mamumuno. Tulo ka mga higayon nga gipusil si Lapasaran. Mga mamumuno nagsu­l-ob og helmet.(HBL)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 30, 2017.

