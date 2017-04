Pulis mipindot?

KAPULISAN nagdudang duna silay kaubang traydor nga maoy nag-tip sa usa ka barangay konsehal nga nag­hupot og tag-as nga mga armas hinungdan nga nakaipsot sa ronda sa balay niini niadtong Biyernes sa alas 9:40 sa gabii sa Sitio Tangasan, Barangay Valla­dolid, dakbayan sa Carcar. Wa na igkita si Konsehal Ryan Sagolili, 45, tsirman sa committee on peace and order sa barangay, human gironda ang iyang balay sa joint operation nga gipangulohan ni Supt. Joie Yape, Jr, hepe sa Provincial Intelligence Branch (PIB) sa Cebu Provincial Police Office (CPPO), Provincial Drugs Enforcement Unit (PDUE) ug Provincial Public Safety Company (PPSC). Si Yape nga nahinabi sa Superbalita Cebu nagkanayon nga “dunay mi-traydor” nga na­kapindot kang Sagolili kinsa wa na igkita sa ilang pag-abot. Wa niya isalikway ang posi­bilidad nga pulis ang naka-leak sa ilang operation o dunay tawo nga nakapindot hinungdan nahanaw nga didto man unta sa wa pa ipatuman ang search warrant. Bitbit nila ang search warrant nga giisyu ni Jerry Dicdican sa Regional Trial Court (RTC-7) branch 29, dakbayan sa Danao, kabahin sa paghu­pot ni Sagolili og tag-as nga kalibre sa armas, kalibre .45 kalibre nga pistola ug KG-9 submachine pistol ug armalite. “Diha paman si Konsehal Sagolili, pag-abot sa atong tropa. Misulti dayon ang kabanay nga 15 minutos lang gyud, Sir, nakalakaw na. Mao na nagduda ta basin dunay nakapindot,” dugang ni Yape. Sa pagsibat dala niya ang iyang mga armas hinungdan nga sa pag-serve nila sa search warrant, duha ka bala ra sa 9mm pistol ug expired nga lisensiya sa armas ang ilang nakuha. Apan atol sa ilang pag-search, naaktuhan ang mga kabanay niini nga nag-tally sa illegal number games nga Swertres hinungdan nga gipangpusasan sila si Rochelle Bardinas Olmedo, 47, igsuon ni Konsehal Sagolili; Thelma Pangcoga, 60, ug anak nga si Aminah, 2. Si Yape niingon nga si Sagolili, gawas sa paghupot niini og illegal nga tag-as nga armas, tuong kamot sa usa ka gambling lord. Matod niya nga si Sagolili coordinator sa illegal swertres number games diin gisaligan si­ya sa illegal operation nga sugal. Ang kapulisan nakasakmit sa mga gambling paraphernalia sama sa fax machine, telepono, tally hits, ballpen, mga kombinasyon sa numero, calculator ug kapin sa P1,000 nga halin sa illegal nga number games.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 30, 2017.

