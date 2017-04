Reward nahatag

NAHATAG na kagahapong ad­lawa ang reward money alang sa nakatudlo sa nahimutangan sa Abu Sayyaf Group (ASG) sa lungsod sa Clarin, lalawigan sa Bohol.

Ang pagkatudlo nisangko sa kamatayon sa upat ka mga sakop sa Abu Sayyaf, apil na niini si Joselito Melloria, taga Inabanga. Si Major General Oscar Lac­tao, commander sa Philippine Army – Central Command, mismo ang personal nga nitunol ngadto sa tipster human siya gitahasan ni Presidente Rodrigo Duterte nga mohimo niini. Si Lactao, atol sa press conference kagahapon sa People’s Mansion sa dakbayan sa Tagbilaran, wa mibutyag pila ka mga tawo ang nahatagan sa ganti gawas sa habal-habal driver nga mao’y nakabantay sa mga miyembro sa ASG human nisakay kaniya ug nipalit og P400 nga kantidad nga pan. Wa usab gibutyag sa general kon pila usab ang gihatag nga ganti , bisan ang sakop sa media wala tuguti nga mosaksi niini. Una nang nianunsiyo si Du­terte nga mohatag siya og P1 milyon matag ulo sa Abu Sayyaf sa makahatag og impormasyon sa tropa sa gobyerno kon asa ang bandido samtang P100,000 usab ang gihatag sa Provincial Government sa Bohol. Samtang si Gen. Arnulfo Ma­­tanguihan, commander sa 302nd Army Brigade nagkana­yon usab nga padayon nilang gi-verify ang nahimutangan sa nahabiling tulo ka mga sakop sa Abu Sayyaf ug nagkanayon ki­­ni nga wala pa makagawas sa Bohol ang ubang miyembro niini. Nipasalig usab kini sa publiko nga aduna’y kasaligan nga tinubdan ang kapulisan ug militar nga wala pa makabiya ang ubang miyembro sa ASG sa Bohol. Niawhag usab kini sa publiko nga padayon nga mohatag og impormasyon sa awtoridad basta lang kini di buhat-buhat aron di usab mahasol ug kapuyon ang militar ug kapulisan sa pagsusi niini.(HBL)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 30, 2017.

