'Tulisan' nasikop sa pulis

GIDUDAHANG tulisan nasi­kop sa checkpoint sa kapulisan sa Talisay, diin shabu ug armas nakuha. Ang kapulisan sa Talisay mihingusog sa ilang pagpatrolya sa kadalanan ilabi na karon nga ilang gihingusgan ang pagpatuman sa curfew. Samtang didto sila sa Carmen Village, Barangay Poblacion, ilang nakit-an si Remegio Cañada Jr., 27, minyo, taga sitio Caduldulan, Barangay Lawaan 3 sa maong siyudad. Si SPO4 Rolando Andales niingon nga ang gikatahapan sakay sa usa ka motorsiklo nga bukog-bukog ug kadudahan ang linihukan. Sa dihang gipahunong ug gipangitaan sa mga dukomento sa motorsiklo, napakyas kini sa pagpakita samtang sa pagrikisa, nakuhaan kinig .22 magnum revolver ug adunay lima ka mga bala. Gawas sa armas ug bala, lakip sa nakuha ang napulo ka gagmay nga plastic nga ang sulod gituohang shabu. Base sa ilang imbestigasyon sa pagkatawo niini, si Cañada nalambigit sa pagpanulis sa ilang lugar. Si Cañada anaa sa Talisay City Police Station gitanggong ug gitakdang pasakaan og kaso sa paghupot og armas ug paghupot og shabu.(DRT)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 30, 2017.

