Bise mayor sa Dumanjug mihimakak sa alegasyon bahin sa 4Ps

BISE Mayor Rene Asentista sa lungsod sa Dumanjug gipasinglan nga nipugos pagpapalit og bugas sa iyang gipanag-iyang tindahan sa mga benepesyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4PS) nga nakadawat sa ilang rice subsidy, apan si Asentista nihimakak niini. Ang reklamo gipadangat sa usa ka concerned citizen pinaagi sa sulat ngadto sa dyHP labot sa giingong anomaliya sa distribusyon sa P600 rice subsidy sa Dumanjug niadtong Marso 13. Matod sa reklamante, nakugang siya ug ang ubang benepesyaryo nga diha mismo sa venue sa distribusyon naka-standby ang trak nga puno sa binulsita nga bugas. Ang supply sa bugas gikan sa tindahan ni Asentista ug sa asawa niini. “Gikuha sa asawa sa mayor ang maong kwarta ug gitunolan kami ug ticket. Ang ticket among ihatag sa piniyalan sa RV Store (Reneiro-Valen Store) isip maoy bayad sa 15k nga bugas humay,” padayag sa reklamante. Gialegar sa reklamante nga gihulga sila nga kon dili ipalit o ihatag sa tinugyanan sa tindahan ang nadawat nga rice subsidy. Apan, matod ni Asentista, wala niya pugsa ug wala usab niya but-i ang mga 4Ps beneficiary ug asa mopalit ug bugas ug labaw nang wa siya mang­hulga nga tangtangon sila sa listahan sa 4Ps. Apan giangkon niya nga dunay tinugyanan sa DSWD nga nakig-alayon niya ug nagpatabang pagpangita og supplier sa baratong bugasy. “Dako kaayo nang bakak kay wala ta’y impluwensiya nga makatangtang ta.." pasabot niya sa dyHP.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 02, 2017.

