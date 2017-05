Daghan pasahero mihugpa sa CSBT

TAGDUMALA sa Cebu South Bus Terminal (CSBT nakugang sa ka­daghan sa mga pasahero nga ningdagsa sa terminal sugod miaging Biyernes hangtud niadtong Domingo. Si Joey Herrera, operations manager sa CSBT, nihulagway nga mas daghan pa ang mga pasahero sa Labor Day long weekend kon itandi sa Semana Santa. Personal nga nangayo og pasaylo sa publiko si Herrera, ilabi na sa mga natanggong nga mga pasahero sa CSBT niadtong weekend. Giangkon niya nga wa sila makapangandam busa nakugang sa kadaghang pasahero. Sa talaan sa terminal, anaa sa 1,850 ang normal nga ihap sa mga biyahe nga mogikan sa pasilidad matag weekend, apan niadtong Abril 28 o Biyernes sa hapon hangtud niadtong Abril 30, Domingo, niabot sa 1,945 ang mga bus ug mini-bus nga nigikan sa CSBT. Tungod sa kapuno sa terminal, wala ug tuo ang mga reklamo ang nadawat ni Herrera sa mga pasahero. Ang mga reklamo naglakip sa mga mo-insert sa linya, dunay mga nipahimulos sa lane alang sa priority passenger bisan ug dili mabdos, senior citizen o PWDs ug dunay nireklamo sa wala maglihok sa linya tungod sa kakuwang ug kasakyan. Kagahapon, Lunes, nibalik na ang normal nga dagan sa terminal. Samtang, ang kita sa CSBT nisaka sa buwan sa Abril nunot sa pagdagsa sa daghang bakasyonista sa habagatang Sugbo. Si Herrera nibutayg nga niabot og P9,795,400.00 ang kita sa terminal gikan niadtong Enero hangtud sa buwan sa Marso ning tuiga. Buot pasabot, nikita og average nga P3.2 million matag buwan ang pasilidad gikan sa terminal fee, bayad sa CR, ug koleksiyon sa renta sa mga stall nga anaa sa pasilidad. Sa nilabay nga buwan sa Abril, makita ang pagsaka sa kita sa terminal. Sa terminal fee sa mga bus nga magsud-gawas sa pasilidad, nikita na kini og P3,414,100.00, o mas taas og kapin sa P200 mil sa kita matag buwan sa unang quarter karong tuiga. Bisan og dunay travel advisory ang pipila ka sa nasud sa ilang mga citizen sa dili pagduaw sa Sugbo ug Bohol, duna gihapoy daghang foreign tourist nga moanhi sa Sugbo alang sa canyoneering sa Alegria ug Badian, whale shark watching sa Oslob ug swimming sa Moalboal.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 02, 2017.

