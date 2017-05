Hitman nadakpan

GIILANG usa sa mga hitman sa kanhi numero unong drug lord sa Central Visayas nga si anhing Jaguar ang nasikop sa kapulisan didto sa Mt. Banahaw, Barangay Tipolo, dakbayan sa Mandaue kagahapon sa kadlawon. Ang suspek nga si Jerome Gonzalez. 28, taga Barangay Alaska Mambaling, dakbayan sa Sugbo, nasikop sa kapulisan sa Subangdako atol sa buy-bust operation niini mga alas 3 sa kaadlawon. Matod ni PCI Genilo Veraque, hepe sa Subangdaku Police Station, nga si Gonzaga usa sa mga suspek nga nadakpan sa pagpanulis sa usa ka money remittance center sa Taboan, Cebu City niadto apan nakagawas sa prisuhan human na-dismiss sa korte ang kaso mga duha ka tuig na ang milabay. Sumala ni Veraque nga daghan ang nakaila ni Gonzaga ug kini ilado nga hitman ni Jaguar. Ang suspek nasikop atol sa buy-bust operation diin target sa operatiba ga si Arnulfo Miel, molupyo sa dapit. Sumala ni Veraque nga laing mga suspek nga nasikop sa operasyon mao sila si Romy Ramas, 31, taga Ermita Proper; mga gituohang GRO nga sila si Argesa Pegarido, 29, taga Brgy. Mam­baling; Liezl Saraum, 23, taga Brgy. Cogon, Pardo, pulos taga dakbayan sa Sugbo; ug Jahara Peromingan, 22 , taga Talisay. Nagtuo si Veraque nga nag- pot session ang grupo atol sa operasyon. Paambit niya nga si Miel nga maoy target sa operasyon ug duha na ka buwan nilang gipanid-an. Nasuta sa Superbalita Cebu nga si Miel nalakip sa listahan sa drug personality sa Subangdaku Police Station. Ang suspek giingong makahalin og di mominos sa 50 ka gramos sa iligal nga drugs matag semana. Matod ni Veraque, atol sa operasyon, diha usab nila nasuta ang presensya ni Gonzaga. Dako ilang pagduda nga gikuha ni Mike si Gonzaga isip konsabu sa iyang kalihukan. Apan ang pasangil dakong gihimakak ni Gonzaga sa dihang nahinabi sa mga sakop sa media ug mao usab si Miel. Sa operasyon, nakuhaan og usa ka gamay, 3 ka medium nga pakete sa shabu, P850 nga kwarta, usa ka KG9 nga armas nga may unom ka bala ug drug paraphernalia si Miel. Usa ka medium ang nakuha sab gikan ni Gonzaga ug duha ka gamay ug usa ka medium nga pakete sa shabu ang nakuha sab sa kapulisan ang nakuha gikan ni Ramas. Mga drug paraphernalia sab ang nakuha sa operatiba sa mga dinakpang mga babaye. Gikatakdang pasakaan ug kasong kalapasan sa RA 9195 ang mga suspek samtang si Miel mag-atubang og laing kaso sa paghupot ug armas.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 02, 2017.

