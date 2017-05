Nagpatuo nga pulis gidakop

NAGPAPULIS-PULIS sa barangay Lawaan, dakbayan sa Danao ang nasikop sa kapulisan ug nakuhaan og armas lakip na usa ka granada sa iyang posisyon. Ang nasikop giila nga si Joselito San Jose Lamibao, 40, taga Barangay Sacsac, Danao City. Matod ni P/CInsp. Gerard Pelare, hepe sa Danao City police station, nga nakadawat sila og reklamo sa mga residente sa Lawaan nga dunay tawo nga magpatuo nga usa ka pulis ug magpagawas sa iyang armas nga kalibre 9mm. Daghan na matod pa ang nangahadlok tungod kay gawas sa armas nga iyang ipakita mag dala pa kini og granada. Tungod niini milusad og pagpaniid ang mga pulis sa Danao ug sa pagkakaadlawon kagahapon ilang gihup-an ang suspek ug dinhi ilang naabtan si Lamibao nga nagdala pa sa iyang armas. Lakip sa nakuha sa iyang posisyon ang usa ka ID sa pagka-police nga maoy iyang ipakita sa mga tawo nga iyang hadlukon. Sa pagsukitsukit sa mga imbestigador iyang giinsister nga usa siya ka police apan na-dismissed na sa serbisyo. Sa dihang gipangayoan og dokumento wa siyay ikapakita nga ebidensya nga sakop siya sa PNP lakip na ang dismissal order. Wa usab siya makapakita og papeles nga magpamtuod nga legal ang iyang pagdala-dala og armas. Wa hinuoy dautang record sa police station si Lamibao nga kini nalambigit sa ilegal nga kalihukan. Apan nakadawat silag report gikan sa mga nanimuyo sa bukirang barangay nga maldito kini ug nagsalig nga dunay armas ug fake nga ID sa police. Dugang ni Pelare nga sinsitibo sila niining mga taho labot sa mga police nga nag-abusar sa ilang gahom nga maoy hinungdan nga dali nilang giaksyonan ang reklamo sa mga residente. “We are guarding our ranks against unscrupulous police and those who are pretending to be,” matod ni Pelare. Kalapasan sa Republic Act 10591 ug RA 9516 ang atubangong kaso ni Lamibao nga way gitugot nga piyansa kaniya tungod sa pagtiner niini og eksplosibo. Gawas niini nagmabinanta­yon sila karon nunot sa mikatap nga taho labot sa mga armadong tawo nga nag suroysuroy sa lalawigan sa Sugbo. Awhag sa Danao PNP sa publiko nga magmabinatayon sa ilang palibot ug motawag dayon sa labing duol nga police station.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 02, 2017.

