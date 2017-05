Super Bilib: Ang 'Rayna' sa kamote

Produkto. Si Lorna Estrera mapasigarbuhong mipakita sa iyang mga produkto, sagad gikan sa kamote nga maisip nga delicacy sa isla sa Camotes. Ang iyang mga produkto usa na sa mga inila tungod kay lahi kini sa uban nga naandan nga bakery. (Hulagway gikan ni Herty B. Lopez)

MATAWAG nga “camote queen” si Lorna Estrera, di tungod kay nangamote siya apan, tungod kay gamit ang kamote, diha siya mas naila ug mas niasenso. Kon moduaw ka sa laing lugar, usa ning delicacy nga pangitaon dayon aron aduna’y madala pag-uli. Mao kini ang gibuhat ni Lorna, gamit ang sweet potato o kamote, gisagol kini niya sa mga paninda niya sa iyang panaderya. Kapin sa tulo na ka dekada ang bakery sa pamilyang Estrera ug diha pa kaniadto duol sa pantalan sa lungsod sa Poro nahimutang. Apan dihang nabalhin na sa iyaha mismo nga balay sa East Poblacion, Poro, diha na mas nilambo pa ang giisip karon nga delicacy sa isla sa Camotes. Di na siguro ikalimod nga Camotes, susama sa binisaya sa sweet potato o kamote, hinungdan nga tuig 2008 dihang gisugdan ni Lorna ang pagbutang sa iyang paghurno o pag-bake. Tuig 2009 dihang gipa­sidung­gan si Lorna ni kanhi gobernador Gwendolyn Garcia isip Countryside Enterprise Business Upliftment Awardee ug gitunolan og hinabang pinansiyal aron mas maglampuson sa pagpasigarbo sa mga lugar niini pinaagi sa mga delicacy nga gihimo niini. Matod ni Lorna nga tungod sa iyang bakery nahimong mga professional ang upat ka anak niini diin usa niini ang kinamgwangan nga anaa sa Malacañang nagtrabaho isip sakop sa Presidential Security Group. Samtang usa aduna’y kiosk sa Parkmall sa dakbayan sa Mandaue diin gidala ang maong mga produkto. Jestrera’s Kon makabisita ka sa lungsod sa isla sa Camotes ug makaagi sa Poro, ayaw kalimot pagbisita sa Jestrera’s, anaa kilid sa dalan, atubangan sa Poro Central School. Ang bakeshop nag-inusara nga camote-based delicacy sa lungsod sa Camotes, inabagan sa Department of Science and Technology (SET-UP) Assisted Project. Gawas sa nabantog na nga Camotekies o camote cookies, aduna usab sila’y ikadalit nga camotestiks, camotetap, camote cupcake, camote puddung, camote hopis, camote polvoron, camote macaroons ug camote crinkles. Hagit Bisan pa man nga nahimong magmalampuson si Lorna ug ang pamilya niini sa pagpasigarbo sa maong delicacy isip iya sa isla sa Camotes. Apan gibutyag niini nga lisod pag-promote sa ilang produkto tungod kay wala kini suportari sa Local Government Unit (LGU). Dugang ni Lorna nga kapila na kahigayon nga siya mipatilaw sa miyembro sa Sangguniang Bayan sa Poro aron opis­yal nga iproklamar isip opisyal nga produkto sa Camotes apan nagdumili ang LGU. Giangkon usab niya nga na-politika siya ug ang produkto tungod kay mamahimo ra unta nga sa mga tour ug aduna’y bisita, malakip ilang bakery apan wa mahitabo. Bisan pa sa maong hagit, apan positibo gihapon siya nga mamahimo nga mas ilado pa ang iyang produkto nga mao ang nahimong delicacy sa Camotes, ““kinahanglan imong produkto nga imong i-consider nga ikaw na.”

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 02, 2017.

