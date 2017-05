Citrasco mihangyo

MIHANGYO ang opisyal sa Cebu Integrated Transport Service Multipurpose Cooperative (CITRASCO) sa nasudnong kagamhanan nga sa pagpautang sa mga drayber ug operator nga maapektuhan sa moderni­sasyon sa publikong sakyanan, paluagan ang rekisitos nga kinahanglan iduso. Si Ryan Benjamin Yu, general manager sa Citrasco, niingon nga sa nangaging mga administrasyon daghang mga banko ang nagtanyag nga magpautang sa mga operator aron makapalit og bag-ong units sa mga sakyanan. Apan, ang ubang operators niatras ug wa modayon og pangutang gumikan sa daghan ug kalisod sa paglukat sa gikinahanglan nga mga rekisitos nga isang-at sa mga banko. “The requirements basically are telling you ayaw mo og pangutang,” pahayag ni Yu sa pakighinabi sa Superbalita Cebu kagahapon. Ang Department of Transportation, Land Transporation Franchising and Regulatory Board, Department of Finance, ug Landbank of the Philippines nilagda og memorandum of understanding niadtong Dominggo didto sa Davao alang sa pagpautang sa mga drayber ug operator nga maapektuhan sa modernisasyon sa mga public utility vehicles labi na sa mga public utility jeepney nga 15-anyos ug pataas. Si Alex Buenaventura, presidente sa LBP, nipahibawo nga P1.4 milyones ngadto sa P1.6 milyones ang ipautang nila sa mga drayber o operator alang sa pagpalit og electronic jeepneys. Suma pa niini ang utang bayran sa drayber sa tag P800 matag adlaw nga sama og naghatag og abangan ug kini ideposito sa cash deposit machine nga itaod sa LBP. Apan alang ni Yu bug-at ra ang P800 nga bayranan matag adlaw, labi na ang ubang mga rota dunay average nga abangan nga P350 matag adlaw nga pamasada. Siya nanghinaot nga dili lang pangpagwapo ang maong programa sa gobiyerno ug angay ikonsiderar niini ang kahimtang sa ubang dapit sa nasod. Si Ahmed Cuizon, regional director sa LTFRB 7, nibutyag nga 4,250 ka mga PUJ units gikan sa 17,000, nga nagpanuigon na og 15-anyos ug pataas ang kinahanglan nga ilisan na og bag-ong units. Matod niya 70 porsyento sa 17,000 ka PUJ units ang naa nagbiyahian sa Sugbo. Matod ni Buenaventura, sugdan nila ang pagpatuman sa programa sa Metro Manila pinaagi sa 650 ka mga electronic jeepney.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 03, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.