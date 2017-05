Nganong nasuko si Osmeña

WAY labot ang pulitika tali sa kontrobersiya nga nitumaw tali kang Mayor Tomas Osmeña sa dakbayan sa Sugbo ug Mayor Jose Esgana sa lungsod sa Santa Fe, Bantayan Island, lalawigan sa Sugbo. Sa miaging adlaw, si Esgana nangangkon nga gihulga siya ni Osmeña sulod sa luho nga hotel sa dakbayan sa Sugbo. Niadtong higayona, si Osmeña uban ni Alex Tan nga tag-iya og shipping lines nga nagbiyahian sa Bantayan Island. Wala mahibaw-i sa kinabag-an nga ang pamilyang Osmeña ug Esgana aduna na diay gamay nga panagbingkil nga nahitabo mismo sa teritoryo sa mga Esgana. Pipila na katuig ang nakalabay, gipaguba ni Esgana ang koral sa propiedad sa iyang maguwang nga si Minnie Osmeña, diin si Tan mao ang nagpakoral sa yuta sa mga Osmeña. Gibutyag sa mayor nga gitangtang ang koral nga way abiso sa tag-iya sa yuta kay lagi matod pa nakaatang sa shortcut nga dalan ug aron masalbar ang propiedad nga anaa sa tupad nga gipanag-iya sa higala ni Mayor Esgana. “Ikaw diay na. Nangita ka og away?” paghinumdom ni Osmeña sa iyang sulti ngadto kang Esgana dihang iyang nailhan ang mayor sa Santa Fe sulod sa lobby sa usa ka hotel. Matod niya nga nangutana ra siya kang Esgana. Matod ni Osmeña nga wa siya nanghulga kang Esgana. Wa nitaas ang iyang tingog, wa siyay bogyguard ug labaw nga wa siyay dala nga pusil nga ikahulga sa mayor sa lungsod. Gani, iya pang gihulagway si Esgana nga usa ka “bully” gumikan sa gibuhat niini sa iyang maguwang. Apan si Esgana nanghimakak nga siya ang nagpaguba sa koral. Matod niya nga kay duna silay ordinansa nga nagdili sa paggamit og barbwire nga koral sa baybayon, gidiretso pagpaguba sa building official kay kini kalapasan. Gipadayag ni Osmeña nga andam siyang motubag sa akusasyon ni Esgana kon mohukom nga dad-on niya sa korte ang nahitabo nilang duha. dugang taho ni FVQ

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 03, 2017.

