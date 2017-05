Protesta ni Rama

KON wala nay kakulian, ipahigayon karong buntag ang pag-imbentaryo ug pagsilyo sa mga balota kansang presento giprotestahan ni kanhi mayor Michael Rama sa dili pa kini ipadala ngado sa Commission on Elections (Comelec) Manila. Kagahapon unta gikatakda ang maong kalihukan apan wala mahinayon sanglit wala magkasinabot ang duha ka habig may labot sa sakyan sa balota paingon sa Manila. Si Atty. Lionel Marco Castillano, provincial election su­pervisor, nagkanayon nga gisupak sa kampo ni Mayor Tomas Osmeña ang forwarder nga gikuha sa kampo sa Team Rama nga iya sa Sulpicio Lines bugtong ang mga kargamento ang makasakay ug way tawo. Ang gusto sa habig sa mayor nga adunay mga watcher kon tigbantay sa balota uban sa mga pulis gumikan sa ilang kabalaka nga adunay dili maayong hitabo kon walay magbantay sa mga ballot box. Ang Comelec unang ni-postpone sa inventory ug sealing kapin na sa semana ang nakalabay sanglit napakyas og tambong ang kampo ni Osmeña ug ilang gibasol ang Comelec nga wala sila pahibaw-a dihang sayo pa. Si Castillano nibutyag nga kinahanglan nga tambungan sa duha ka parties ang imbentaryo ug pagsilyo. Ang kampo ni Rama niprotesta sa 168 ka polling precincts sa dakbayan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 03, 2017.

