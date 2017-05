8 ka balay sa Talisay nasunog

WALO ka mga panimay ang hingpit nga naugdaw sa sunog sa Sitio Crusher, Brgy. Lawaan-3, dakbayan sa Talisay kagabii. Ang Talisay City Government nagplano karon nga mohatag og financial assistance gawas sa mga pagkaon kutob karong Sabado. Nadawat ang alarma sa sunog alas 7:13 sa gabii nga daling girespondehan sa Talisay City Fire Dept. Apan gumikan kay kasagaran sa mga panimay sa dapit ginama man sa light materials dali ra kaayong gilamoy sa kayo ang mga panimay. Nasayran nga alas 7:45 hingpit nga nakontrolar sa kabomberohan ang sunog samtang gideklarar nga hingpit napawong ang kayo paglabay sa 15 minutos. Sa inisyal nga imbestigasyon sa kabomberohan pinaagi ni SFO2 Sherwin Algoso ang duty investigator nga nagsugod ang sunog sa panimay sa usa ka Tarciana Simeon nga dali usab nga mikatap sa kasikbit nga mga pinuy-anan. Padayon pa hinuong ang pakisusi kon unsay hinungdan sa sunog. Ang kagamay sa agianan maoy gitumbok nga hinunghdan nga dugay silang nakapawong sa kayo. Apan sa ilang gitab-aw ang posibilidad nga electrical ang hinungdan sa sunog sanglit wa may tawo sa panimay diin magsugod ang sunog. Gibanabanang mokabat sa P70 mil ang danyos ug gipaubos sa 2nd alarm, wa hinuoy naangol o nakalas atol sa sunog. Si City Social Welfare Officer Felipa Solana niingon nga sugod kagahapon sa udto hangtod na Sabado silang mohatag og supply sa pagkaon. Kini gawas sa ilang ipahatag nga financial assistance ug uban pang mga kagamitan. Cebu City Gi-renovate nga balay ang naigo sa sunog kagahapon sa Barangay Labangon, dakbayan sa Sugbo. Laing panimalay sa silingan ang nakan-an sa kalayo ug usa ka panday ang naangol human milayat. Ang alarma sa sunog nadawat alas 9:22 sa buntag ug nakontrolar alas 9:30 sa buntag sa Shangrila Uno, Labangon. Ang sunog nagsugod sa 2nd floor maids quarter sa panimalay nga gipanag-iya ni Luzvilla Manugas. Matud ni SFO2 Alberto Jagdon sa Cebu City Fire Station nga nagpadayon ang renovation sa panimalay ug usa ka pintor nga nakapanimaho og sunog. Wa magdugay ilang nakita nga midilaab ang maid's quarter. Electrical faulty wiring ang gituohan nga sinugdanan sa sunog. Lapu-Lapu City Butane canister o electrical misuse ang gitan-aw nga anggulo sa Lapu-Lapu City Fire District Office sa posible nga hinungdan sa miulbo nga sunog sa Purok Kapayas, barangay Canjulao, Lapu-Lapu City sa miaging adlaw. Matod ni SF04 Amelito Betoy nga nagpadayon ang ilang imbestigasyon sa sunog nga nagsugod sa balay Edna Ycong, kansang PWD nga anak ug 84 anyos nga inahan nakalas sa sunod niadtong Martes.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 04, 2017.

