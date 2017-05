Brgy. kapitan gipusil

Gipusil diha sa wheelchair. Si Antonio Mauilan, baldado nga barangay kapitan sa Mantuyong, dakbayan sa Mandaue nga gipusil-patay samtang naglingkod sa iyang wheelchair kagahapon. (Tampo nga halagway)

BARANGAY kapitan sa Mantuyong, dakbayan sa Mandaue Antonio Maquilan gipusil sa nag-back ride sa motorsiklo nga mamumuno samtang nangabli sa gipanag-iya nga kan-anan ang biktima sa dalan B. Ceniza, sa maong barangay kagahapon sa kaadlawon. Kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue mitanyag og reward money alang niadtong makatudlo ug pag-ila sa mamumuno ni Maquilan. Si Maquilan, kinsa naka-wheel chair tungod kay na­pungkol ang tuo nga paa gu­mi­kan sa sakit nga diabetes ang naka-angkon og samad pinu­silan sa iyang wala ug luyo nga bahin sa paa, samtang suway nga mipatunga ang iyang igsuon sa dihang nagtion ang gunman ngadto ni Maquilan. Dead-on-arrival (DOA) si Maquilan sa dihang gidala sa pribadong ospital gumikan sa atake sa kasingkasing tungod sab sa trauma sa nahitabo. Na-stroke sa miaging tuig ang 56 anyos nga barangay kapitan ug nag-antos sa nagkadaiyang sakit. P200,000 Si Mandaue City Mayor Luigi Quisumbing mitanyag og P200,000 niadtong maka-ila ug makatudlo sa mamumuno nga mipusil ni Maquilan. Ang gunman nga backrider ang nagsul-ob og full-face helmet lakip na ang drayber sa motorsiklo atol sa papamusil. Hulga Gitug-an sab sa mayor atol sa gipatawag nga press conference kagahapon nga nakadawat og pagpanghulga sa iyang kinabuhi si Maquilan nga gipaagi sa text messages ug tawag sa iyang cellphone. Ang caller giingong nangilkil sa dihang mandoan si Maquilan sa pagpadala sa kuwarta pinaagi sa money transfer, apan wa hatagi og pagtagad sa opisyal ang ma­ong extortion. Naglisod sa pagsubay ang mga pulis sa death threat diha sa cellphone ni Maquilan sanglit gipang-delete gilayon ang mga mensahe. Samtang si PSSupt. Roberto Alanas, hepe sa Mandaue City Police Office mipahibawo nga nagtukod sila og Task Group Maquilan nga maoy magtutok sa maong kaso. Gidudahan nga ang adunay nagdumot o karibal sa negosyo ang nagpaluyo sa pagpamusil, nasayran nga si Ma­quilan nagdumala og piggery.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 04, 2017.

