Hepe sa Consolacion gipahulipan sa mayor

GIPAHULIPAN ni Consolacion Mayor Teresa Pepito Alegado ang ilang hepe sa kapulisan nga si P/CInsp. Frederick Gonzales. Niini, si Police Regional Office (PRO) 7 Noli Taliño mopasusi sa reklamo ni Alegado nga buot niining pahulipan si Gonzales. Matod ni Alegado nga nasuko siya sa ilang hepe human nga wa makasumpo sa tigbakay niadtong Semana Santa ug gihimakak nga nasuko siya niini kay nasikop sa usa sa ilang mga operasyon ang iyang paryente. “Ang sala ra gyud nila, kato rang tigbakay sa Biyernes Santo. Wa sila kaaksiyon, nasuko ko,” niingon ang mayor. Wa na mokomentaryo Gonzales sa plano ni Alegado nga pagpahulip kaniya sa katungdanan. Si Taliño namahayag nga si Alegado nanawag sa iyang buhatan nga naghangyo nga pahulipan ang iyang hepe sa kapulisan kay wa na siya makagusto sa performance niini. Mopadala siya og imbestigador sa Consolacion aron mohimo og pakisusi kon unsa ka tinuod ang pangangkon sa mayor sa naasoyng lungsod. Nitataw siya nga kon masuta nga dunay gihimo ang iyang sakop nga ilegal sa iyang trabaho di siya mopugong sa pagparelibo niini sa katungdanan. Apan, kon masuta nga tungod sa pagtubag sa trabaho isip usa ka pulis ang hinungdan ug naligsan ang pipila ka mga lokal nga opisyal andam siya maminaw. “Kung ang basehan ay gumagawa ng mali ipa-relieve natin pero kung may ibang pinag-ugatan siyempre ipapa-check din natin yan, “ pahibawo ni Taliño. Dunay mga estorya nga nasuko si Alegado kang Gonzales human masikop ang paryente niini sa usa ka anti-drug operation sa miaging buwan ug human ma­­sikop ang lain niyang kabanay nga nagtrabaho isip market col­lector sa lungsod tungod sa su­way nga pagsuborno sa mga pulis. Apan gipadayag sa mayor nga wa kini kalabutan sa iyang tinguha nga mailisan ang hepe sa ilang lungsod. “Sila maoy ni-accuse nako. Ang nadakpan pareha nakog apelyido, empleyado nako, murag ila gyud i-frame ba. Nahibulong ko nga naa silay police report, ilang giapil akong bana, giapil akong anak kay relative kuno. Siyempre naman, masuko sad ta,” padayag ni Alegado. Nunot sa pag-aslom sa relas­yon sa kapulisan sa lungsod ug sa mayor, nitumaw usab ang laing isyu labot sa giingong wa gihapon paghatag ni Alegado sa cash reward alang sa Consolacion Police nga gikan sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Office (CPADAO).

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 04, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.