Napriso nga kapitan sa Lagtang mihimakak sa 'special treatment'

NAPRISO nga si Kapitan Mark Ferdinand Bas sa Barangay Langtang, dakbayan sa Talisay giingong gihatagan og special treatment wala gisulod sa selda ug gawasnon kining mogamit sa iyang cellphone. Ang amahan nga si Konsehal Arturo Bas ug ang kapitan mihimakak sa pasangil. Apan, ang kapulisan Talisay mohimog inbestigasyon labot sa giingong special treatment. Una niini migawas ang report nga si Kapitan bas kinsa anak ni Konsehal Arturo Bas wala gisulod sa prisohan, ug gawasnon kining mogamit sa ilang cellphone. Ang detention cell sa Talisay Police naa ilawom sa Talisay City Hall ug dunay usa ka pulis nga nagbantay. Si Kapitan Bas kinsa na­abtan sa mga tigbalita nga anaa gayod sulod sa detention cell miingon nga dili tinuod nga wala siya gisulod sa selda. Iyang giangkon nga adunay panahon nga mogawas siya sa prisohan sa higayon nga mokaon tungod kay mohangyo siya nga sa gawas lang mokaon tungod sa kabaho sulod sa selda. Samtang, mohangyo nga mohanggap og preskong hagin tungod kay hubakon siya labot usab sa paggamit og sa cellphone kon mohangyo nga manghuwam sa pulis o ba kaha sa iyang pamilya nga mobisita kaniya. Matod niya nga wala mahitabo nga nagsuroy-suroy siya sa city hall ug gihatagan siyag special treatment sa kapulisan. Mao usab kini ang gipadayag sa duty jail guard nga si PO3 Juanito Makabenta, matod niya, wala mahitabo nga ilang gipagawas si Kapitan Bas tungod kay nasayod sila sa sangputanan kon moeskapo. Apan kon duna may higayon nga makit-an kining mogawas kana kon mokaon sa lamesa nga dili ra usab layo sa ilang selda. Ang amahan ni Kapitan Bas nga si Konsehal Arturo Bas miingon nga wala gyud mahitabo nga mihangyo siya sa kapulisan ug migamit sa iyang gahom alang sa pabor.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 04, 2017.

