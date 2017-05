Pinabuthang isda nasakmit

DI mominus sa 70 ka kilo sa pinabuthang isda ang nasakmit sa Cebu Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force atol sa labing uwahi niini nga market denial operation sa miaging gabii. Mag-atubang og kasong administratiba sa Fisheries and Aquatic Resources Adjudication Board (FARAB) ang tag-iya ug driver sa truck nga giluwanan sa pinabuthang isda. Sigun sa labaw sa CPAIFTF, Lyndon Ruiz nga naghimo silag market denial operation sa Guiwanon, Estaca, Compostela. Dihang niagi ang truck nga dunay 119 ka banyera sa isda, ila kining gisusi ug nihimog sampling sa matag banyera. Dinhi nasuta sa ilang fish examiner nga usa sa mga banyera nga dunay sud nga di momenus sa 50 kilos ug laing 20 kilos sa nagkadaiyang isda ang pinabuthan. Gisakmit gilayon nila ang mga isda nga pinabuthan nga nagkantidad ug di momenus P7,000 apan sigun ni Ruiz wa nila apila sa pagkuha ang mga isda nga nag-negatibo sa ilang inspeksiyon. Ang na-intercept nga truck gimaneho sa usa ka Demetrio Tipai ug nakarehistro sa usa ka Donna Pescante. Giingong gikan sa Hagnaya, San Remegio ang kargamento ug sa mga gagmayng isla sa amihanang Sugbo nakuha ang mga isda. Plano unta kining itumod sa Pasil Fish Port. Mag-atubang og administrative proceeding sa FARAB ang driver, truckboy ug tag-iya sa truck nunot sa kalapasan sa Anti-Illegal Fishing ordinance sa probinsiya. Gitanggong una ang sakyanan kay gamiton man kini nga ebidensiya batok kanila. Mas daghan pa unya nga market denial operation sa mainland Cebu ingun man sea-borne patrol ang himuon sa task force aron kapugngan ang ilegal nga paagi sa pagpanagat ingun man ang pagtumod sa mga pinabuthang isda diha sa kamerkadohan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 04, 2017.

