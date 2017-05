Sekretong jail susihon sa PRO 7

IPASUSI ang mga bilangoan sa tanang police station lukop rehiyon sa director sa Police Regional Office (PRO) 7 kun duna bay sekreto nga bilangoan sama sa nadiskobrehan didto sa kaulohan. Molusad og inspeksyon ang PRO-7 sa mga bilangoan sa tanang police station sa Central Visayas human madiskobrehan ang secret jail sa usa ka police station sa Tondo, Manila. Mipagawas na og kamandoan si P/CSupt. Noli Taliño sa iyang mga staff nga lakip sa ipasusi ang naghuot na nga mga binilango mga kagamitan sa sud sa police station ug mga personnel. Hinuon masaligon si Taliño nga wa dinhi sa Central Visayas ang sekreto nga prisohan alang sa pangwarta sa mga police sukwahi sa alegasyon sa mga police sa kaulohan. Atol sa gihimong inspeksyon ni Taliño sa police station sa Tuburan ug Tabuelan nabantayan niini nga naghuot na ang mga binilango sud sa prisohan nga naghatag na og risgo sa ilang panglawas. Usa sa mga rason sa paghuot sa mga dinakpan tungod sa pagsuspenso sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) sa pagpanawat og piniriso gikan sa kalungsuran tungod usab sa pagdasok na sa CPDRC. Apan mipahibawo si Taliño nga ila nang nasabotan sa ka­dag­koan sa CPDRC ug BJMP nga dawaton ang mga piniriso sa mga police station ug di sila ma­hi­mong mobalibad sa mando sa korte pag-commit na sa mga di­nakpan sa bilanggoan sa probinsya. “Sabi ko hindi pwede yun kase may order ang judge eh di pwedeng di tanggapin kun saang jail ang pinapa-commit ng judge, I advice them kung sa ganun para we will make the proper representation duon sa jail concern,” matod ni Taliño. Gipasabot sa heneral nga ang pagdasok sa mga piniriso resulta kini sa ilang subsub nga kampanya batok sa ilegal nga drugas ug ubang matang sa krimen sa tibuok rehiyon 7. Samtang gisusi ni P/SSupt. Joel Doria hepe sa Cebu City Po­lice Office ang mga bilanggo­an sa tanang police station sa siyu­dad sa Sugbo human sa na­dis­kobrehang secret jail sa Manila. Unang gisusi ni Doria ang Mabolo Police Station ug gitan-aw kun di ba overcrowded ang mga nabilango ug wa bay sekreto nga bilangoan sa luyong bahin sa police station. Lakip sa iyang gitan-aw kun duna bay mga piniriso nga na­biktima sa pagpanakit sa mga police nga nakadakop kanila. Nabantayan hinuon sa CCPO Director nga luag pa ang prisohan sa Mabolo police station gawas lang sa kahugaw ilabi na sa bilangoan sa mga babaye.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 04, 2017.

