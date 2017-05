USC graduate mi-top sa ulahing bar exam

Bar Topnotcher. Si Karen Mae Calam, 30, graduwado sa University of San Carlos (USC) mi-top sa bar exam uban sa laing tulo ka mga graduwado sa USC nga nasulod sa top 10. (SunStar Foto/Allan Defensor)

HALAD ni Karen Mae Calam, 30, ang pagka-top niini sa labing uwahi nga bar exam ngadto sa iyang ginikanan kinsa mao'y nagsilbi nga inpirasyon niya. Ang lumad sa Kalilangan, Bukidnon kinsa migradwar sa iyang kursong law sa University of San Carlos mao ang top 1 sa November 2016 Bar Exam diin usa siya sa upat nga nakasulod sa top 10. Kagahapon sa buntag dihang gipagawas sa Supreme Court ang resulta sa exam diin 89.05 porsyento nga grado ang nakuha ni Calam. Lakip sa mga nakasulod sa Top 10 mao sila si Fiona Cristy Lao nga nalandig sa ikatulong pwesto (88.80%), Anne Margaret Momongan 7th placer (87.80%) ug Jefferson Gomez sa 8th place (87.70%). Sila si Calam, Lao, Momongan, ug Gomez pulos mga ti­nun-an sa USC School of Law maong dakong garbo sa tunghaan ang kalampusan nga na­angkon sa ilang mga tinun-an. Matod ni Calam, kinsa ka­samtangan karon nga nagtrabaho sa usa ka accounting firm, kaslunon siya sa iyahang fiancée nga usa usab ka abogado karong Agosto, nahulog nga usa ka wedding gift alang kaniya nga nahimo siyang top notcher. Gibutyag usab niini nga komedya pa sa iyang amahan nga top 10 ra ang gipangayo niini apan mas hugot iyang pag-ampo nga mo-top 1 tungod kay mao kini ang sagad nga tumong sa kadaghanan. Wala hinuon siya magdahom nga mo-top 1 ug gituman lang niya ang damgo sa iyang mga ginikanan nga aduna kini'y anak nga abogado ug doktor, kinsa iyang igsuon. Nasayran nga sa Ateneo de Manila University nag-review si Calam sud sa dul-an pito ka buwan. Wala pay plano si Calam kon unsay sunod lakang nga iyahang buhaton apan kini miingon nga magpabilin siya sa accounting firm nga iyang gitrabahoan sa Sugbo. Gihimug-atan niin nga buot niyang mahimong inspirasyon sa uban bisan kadtong dili mag-law nga saligan ang kaulingon kay way imposible. Dihang gipangutana si Calam kon uyon pa kini nga i-regionalize pagkuha ang Bar Examination, wala na sab kini mohatag pa og komento. Samtang, ang 7th placer sa 2016 Bar Examination nga si Anne Margaret Momongan suod nga higala ni Calam ug gani matod ni Momongon dungan sila ni Calam nga misulod sa law school.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 04, 2017.

