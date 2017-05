3 anyos gigapos, gi-rape sa 8-anyos

NA-TRAUMA ang usa ka 3-anyos nga babaye human giingong lugosa sa iyang silingan ug kaduwa nga 8-anyos nga lalake sa kasadpang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Ang kaso nasayran na sa Provincial Council for the Welfare of Children. Si Bise Gobernador Agnes Mag­pale, co-chair sa PCWC, ni­angkon nga daghang kaso sa lu­gos ang ilang giatiman karon diin ang labing uwahi ang nahitabo sa miaging semana nga naglambigit og mga menor-de-edad. Kini ang hinungdan nga nakita niya ang panginahanglanon nga pun-an ang mga pulis nga mohawid sa mga kaso ubos sa Women and Children’s Protection Desk sa mga police station sa lalawigan. “Kinahanglan tungod sa daghang kaso. Daghan kaayo mi og kaso karon nga rape unya minors ra ba, ang alleged,” pahayag ni Magpale. Wa siya mohatag og dugang detalye sa kaso gumikan sa kasensitibo niini. Apan ang Superbalita Cebu nahinabi ang inahan sa batang babaye nga niadto sa police station kagahapon. Siya niasoy sa nahitabo sa iyang anak nga si Inday niadtong Abril 26 sa hapon nga gibuhat sa ilang silingan ug mahug nga pag-umangkon niini sa panag-agawan nga si Ondoy, 8. Giingong nakat-unan ni Ondoy ang law-ay nga buhat sa sige og tan-aw og bastos nga salida sa internetan nga hulgan og piso-piso. Matod ni Erma si Ondoy na­nanghid niya nga makigduwa ni Inday sa gawas sa ilang balay, sa sinugdanan wa siya mosugot, apan ang nauna nipasalig nga bantayan niya si Inday ug gipakuyog usab niini ang lain niyang anak nga si Dodong, 5. Sa iyang paggawas sa balay human mag-half-bath, hilom ang palibot ug wala diha ang tulo ka mga bata, hinungdan nga iyang gipangita. Maoy iyang nakit-an nga nag­hilak nga nagdagan si Do­dong pa­dung niya ug nag­sunod si Inday nga nagkaangka­ang og dagan samtang nagbitbit sa iyang short. “‘Ma, dalia si Inday’… Naghi­lak ang maguwang, pagtan-aw na­ko nagkadugo man iyaha (In­day) unya niingon siya ‘sakit ka­a­yo, Ma,’” sugilon ni Erma (di ti­­­nuod pa­ngan) sa Superbalita Cebu. Base sa giasoy sa iyang mga anak, si Inday gipahigda ni Ondoy samtang gigapos ang duha ka mga kamot gamit ang t-shirt ug gibutangan usab og t-shirt ang baba niini. Ang iyang maguwang nga si Dodong gigapos usab og t-shirt ang mga kamot ug gi-corner sa pultahan. Giingong nahitabo kini sa balay ni Ondoy. Apan nagduda si Erma nga dili lang kausa nahilabtan ang bata tungod kay dunay mga bonbon ug sagbot sa lawas ug buhok ni Inday. Duna usab mga samad sa kamot niini. Sa medical certificate nga giisyu sa health officer sa ilang lugar, positibo nga nahilabtan ang bata. Sigon sa magsuon dihang gihinabi og social worker sa Pink Room sa Vicente Sotto Memorial Medical Center, diha sa balay ang usa sa mga maguwang ni Ondoy niadtong higayona. Apan giingong wa kini mobadlong sa manghod ug nilakaw. “Grabe kaayo ang trauma sa akong anak unya kining nakasala mogara og pakita niya, tuyuon jud niya ipakita ang iyang nawong. Mura siya’g nigara kay abi dili siya mapriso. Paminaw niya okay ra nakasala siya kay dili siya mapriso,” masuk-anon nga pahayag ni Erma samtang naghilak. Tungod sa hitabo, matod niya, na-trauma ang bata, mahadlok kon dunay makit-an nga laing bata ug mokalit lang og bangon, siyagit ug pangurog gikan nahikatulog. Gusto ni Erma nga mahilayo si Ondoy sa ilang dapit. “‘Ipadakop nato siya, Ma, ha. Bad siya.’ Grabe ang torture niya sa akong anak,” dugang ni Erma.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 05, 2017.

