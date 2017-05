40 balay naugdaw sa Cordova

DUL-AN sa 40 ka mga panimalay sa Barangay Catarman 1, lungsod sa Cordova, Sugbo ang gilamoy sa kayo niadtong Miyerkules sa hapon diin unang gidudahan nga ang refilled nga butane canister ang hinungdan sa sunog. Sakyanan nga gi-parking daplin sa dagan, ususero, ug mga butang sa mga residente nga gitapok diha sa agi-anan maoy nakaingon nga di maka-penetrate ang fire trucks sa dapit. Si SF04 Mario Randy Cui­zon, fire investigator sa Cor­dova Fire Department, nag­ka­nayon nga sa ilang gihimong follow-up investigation kagahapon nasuta nga ang nagsiga nga linya sa kuryente sa balay ni Mercy Petallar maoy sinugdanan sa pagsilaab sa mga naasoyng istruktura nga ginama sa light materials. Unang gikataho nga ang miulbo nga butane canister maoy nakaingon kay adunay residente nga matod pa naglung-ag alang sa panihapon niadtong higayona. “Ako mang na-interview si Mercy (Petallar) kita gyud siya nga misiga ang wire (electric) diha sa ilang taas (2nd floor),” saysay ni Cuizon sa dihang nahinabi sa Superbalita Cebu. Giisa ngadto sa Task Force Alpha ang alarma diin mga fire truck sa Mandaue City, lungsod sa Consolacion, ERUF, ug uban pa ang mitabang sa pagpawong sa kayo. Gibana-bana nga moabot sa P600,000 ang gibilin nga danyos sa katalagman. Dugang pa ni Cuizon nga naglisod sa pagsud ang bombero ngadto sa interior nga bahin sa nasunogan tungod sa mga ali o babag diha sa karsada sama sa mga sakyanan nga diha sa daplin sa dan, tapok sa mga tawo nga nakuryuso, appliances ug gamit sa mga nasunogan nga nagtipun-og sa agi-anan. Sa laing bahin, si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza mitunol og P16,000 nga cash gikan sa iyang personal nga pundo ngadto sa pamilyang Ycong – Jumao-as sa dihang duha ka sakop sa ilang kabanay ang namatay sa sunog nga mi-igo sa Purok Kapayas, Barangay Canjulao, Lapu-Lapu niadtong Martes sa hapon. Ang financial assistance alang sa funeral expenses niadtong nakalas nga sila si Aurea Jumao-as, 85 ug Jane Ycong, 14 samtang mga nasunogan ka­samtangan nga nagpahiluna sa Canjulao Elementary School, Lapu-Lapu City.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 05, 2017.

