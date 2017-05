BIN umolon sa dakbayan sa Sugbo

HUMAN sa panawagan sa De­partment Of Interior And Local Government (DILG) nga i-umol sa local go­vernment u­­nits (LGUs) ang Barangay In­­tel­­ligence Network (BIN) niini. Suportado kini ni Konsehal Dave Tumulak kinsa Deputy Mayor for Police Matters sa dakbayan sa Sugbo. Tumong sa BIN aron maka­tabang kini sa pagsugpo sa mga aktibidad sa kriminal ilabi na sa hulga sa teroristang grupo. Nitumaw ang panawagan sa DILG human sa nahitabong engkwentro sa tropa sa gobyerno tali sa grupo sa Abu Sayyaf sa lungsod sa Inabanga ug Clarin sa probinsiya sa Bohol. Atol sa Regional Peace and Order Council (RPOC) 7 meeting niadtong nakalabay nga adlaw, mitambong si DILG Undersecretary Austere Panadero diin iyang giawhag ang mga mayor, barangay captains ug RPOC nga i-prioritize ang pag-umol sa BIN ilabi na sa coastal areas. Nunot niini si Tumulak mi­ingon ang nga BIN makaayo sa pagpatuman sa peace and order sa city government ilabi na sa pagpalapad sa intelligence gathering ngadto na sa barangay level. Apan gihimug-atan sa konsehal kinahanglan nga i-supervise kini sa kapulisan, barangay officials ug moagi og insaktong screening aron malikayan nga dunay mosud sa BIN apan diay asset sa mga tawo nga nagtinguha og dautan. Dugang niini nga ang trabaho aning BIN mao ang pagkuha og mga impormasyon ug isip force multipliers sa mga law enforcers ilabi na sa siyudad base na sa listahan sa buwan duna lay 1,312 ka mga pulis. Nasayran nga ang siyudad daghan na og BIN kaniadto apan ang uban gibungkag gumikan kay matod pa dunay pipila mga abusado ug wa mosunod sa insaktong proseso. Karon nga giawhag sa DILG ang mga LGU sa pag-umol ug paghingusog niining BIN, si Tumulak miingon suportado kini sa siyudad tungod kay makahatag man usab kini og kaayuhan sa public order and safety sa dakbayan. Gipaabot nga mo-request ang siyudad sa kapulisan kon ibalik ang BIN hinuon gitataw sa konsehal nga hayan way ihatag nga allowance ang siyudad sanglit boluntaryo man kini.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 05, 2017.

