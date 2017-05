Sakop sa Abu Sayyaf sikop

NADAKPAN ang usa sa tulo ka mga sakop sa Abu Sayyaf nga nagtago-tago sa Bohol human nangayo og pagkaon sa usa ka residente sa Bara­ngay Tan-awan, Tubigon ka­gahapon sa alas 7 sa buntag.

Gikompirmar sa hepe sa Bohol Provincial Police Office Sr. Supt. Felipe Natividad nga usa ka lomulopyo sa barangay Tan-awan ang nakatug-an sa kapulisan ug militar nga kini nangayo og pagkaon.

Giila ang dinakpan nga si Saad Samad Kiram, 36, taga Tulayan, Suuk, Sulu.

Siya nakuhaan og usa ka kalibre .45 nga pistola ug mga bala, usa ka granada, cellular phone ug personal nga mga gamit.

Apan matod ni Sr. Supt. Natividad, hepe sa Bohol Provincial Police Office (BPPO) ila pang sigurohon kon tinuod ba ang gipang tug-an sa dinakpan ngadto sa iyang mga imbestigador sanglit kasagaran sa mga susama niining mga tawo di motug-an sa mga ngalan.

“Mga ganyan pag tinanong natin, pwede silang magsinungaling eh. We will check that to our records and coordinate with all the government yung mga kagaya sa AFP,” matod ni Natividad.

Dugang niya nga posibling buhi pa ang duha ka mga kauban niini nga gituohang samdan human sa engkwentro sa mga sundawo niadtong milabay nga buwan.

Samtang pipila ka mga intelligence agent sa kasundaluhan ug kapulisan nga di gustong nganlan nipasabot nganong lahi ang dagway ni Kiram sa hulagway ug sa nasikop.

Matod nila nga di updated ang hulagway ni Kiram kay ang batan-on pa maoy ilang napagawas.

Ila usab nga nasayran base sa ilang pag-imbestigar kang Kiram nga siya ang contact ni bomb expert Reneirlo Dongon sa Bohol alang sa rescue operation.

Giingong nisulti si Kiram nga ang sabot nila nga si Joselito Melloria ang magpabukid samtang sila magpaduol sa highway kay di sila suhito samtang nag-angat pa sila si Dongon.

Siya usab ang nagtimon sa usa sa mga pumpboat nga ilang gisakyan.

Giingong nitug-an si Kiram nga gisuholan ra siya og P10,000 sa pag-anha sa Bohol ug wa siya masayod unsay ilang buhaton.

Ning iyang pagkasikop karon dako ang kahigayonan nga motug-an na sa nahimutangan sa mga kauban niini nga giingon samdan.

Ang Criminal Investigation and Detection Group 7 lakip sa mohimo sa imbestigasyon ug posibling mopasaka og kaso ngadto sa korte.

Ning pagkasikop nga buhi ni Saad, nagtuo si Chief Insp. Hector Amancia, deputy chief sa CIDG-7, nga duna kini mahatag nga impormasyon labot sa kalambigitan ni Supt. Ma. Teresa Nobleza, kinsa nasikop sa Bohol human giingong moluwas unta sa mga sakop sa Abu Sayyaf.

Dako usab og matabang si Kiram sa imbestigasyon sa kapulisan ug mahimong sayon na ang pagtumbok kinsa pa ang mapasakaan og kaso.

“He might come up with additional information nga makahatag og tabang sa imbestigasyon,” matod ni Amancia. dugang taho ni Alan Tangcawan