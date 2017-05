Screening sa mga scholar gisugdan sa Kapitolyo

GISUGDAN na sa Kapitolyo ang interview ug screening sa mga tinun-an nga buot maka-avail sa gitanyag niini nga Paglaum Scholarship program, subay usab sa nagkaduol na nga pagbukas sa laing school year sa sunod buwan. Ang kawad-on ingun man ang tinguha nga makalampos sa pag-eskwela maoy nag-unang rason sa mga aplikante sa ilang tinguha nga makaangkon og scholarship. Usa ka tuig nalang ang latason sa 21-anyos nga si Roxanne Tuling aron mahuman niya ang iyang kurso nga Bachelor of Science in Hospitality Management sa Cebu Technological University (CTU)-Daanbantayan Campus. Bisan og incoming 4th year student na siya, wa siya ma­wad-i og paglaum nga madawat gihapon sa gitanyag nga Paglaum Scholarship Program nga alang sa mga kabus nga tinun-an ug niadtong mga anak ug mga drug surrenderer. Sama kang Roxanne, mosud na usab sa uwahing tuig niya sa kolehiyo ang 26-anyos nga si Chito Tumanot ug nagkinahanglan kini og pinansiyal nga ayuda aron mahuman sa iyang pagtungha sa Industrial Engineering sa CTU-Daanbantayan. Duha lang silang Roxanne ug Chito sa mga tinun-an gikan sa 4th district sa lalawigan sa Sugbo nga maoy nipaubos sa unang hugna sa interview nga gihimo alang sa bag-ong scholarship program sa Kapitolyo. Ang kalisud ug tinguha nga makalampos sa ilang pagtuon ma­oy ilang bawon nunot sa ilang tinguha nga malakip sa 300 ka mga tinun-an nga hata­gan og scholarship grant ug P1,500 nga binuwang allowance. Si Bise Gob. Agnes Magpale kauban ang mga sakop sa technical working group sa Provincial Council for the Welfare of Children maoy nag-interview sa mga aplikante. Matod ni Magpale nga kuti ang ilang himuon nga screening sud niining buwan sa Mayo aron pagseguro nga mapunta sa labing nanginahanglan ang ilang gitanyag nga scholarship. Gisusi karon sa PCWC kon ma-apply na ba sa pagbukas sa klase karong Hunyo ang saad ni Pres. Rodrigo Duterte nga himuong libre ang tuition fee sa tanang state university and colleges. Kini aron mahimo silang makadawat og dugang 300 pa ka mga scholars.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 05, 2017.

