Abu Sayyaf napatay

Gilubong. Pasinunot sa tradisyon sa mga Muslim, gilubong gilayon kagahapon ning pribadong luna kilid sa public cemetery sa Brgy. Titip, dakbayan sa Tagbilaran si Saad Samad Kiram human mapatay sa kapulisan kay giingong nisuway sa pag-eskapo kagahapon sa kaadlawon. (Alan Tangcawan)

NAPATAY ang sakop sa Abu Sayyaf nga si Saad Samad Kiram human matod pa, nisuway sa pagpuga gikan sa police escort padung sa district jail sa lungsod sa Cortes, lalawigan sa Bohol, kagahapon sa kaadlawon. Giingon nga si Kiram na­abtan sa mga pulis, inay motahan, giingon nga nilayog kini sa usa ka pulis aron unta moilog sa armas, hinungdan nga napusilan sa agtang ug ubang bahin sa lawas. Sa wa pa ang hitabo,hingpit nga nahuman ang pag-imbestigar kang Kiram. Mga alas 2:30 sa kaadlawon, gidala na siya ngadto sa Bohol district jail nga gidumala sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa lungsod sa Cortes. Apan pag-abot sa Barangay Cabawan, giingong nananghid nga motubag sa sugo sa lawas kay naglain ang iyang tiyan ug nagkalibanga. Apan human matangtangi sa pusas, nikaratil siya sa pagdagan ug nisuot sa kakahuyan. Matod ni Chief Supt. Noli Taliño nga nilusad dayon og manhunt operation ang Regional In­­­­tel­­ligence Di­vision, Regional Spe­­cial Ope­rations Group (RSOG), Spe­cial Weapons and Tac­­tics (Swat) ug Provincial Intelli­­gence Branch (PIB) sa Bohol. Nangayo ang kapulisan og tabang sa mga silingang police station nga mohimo og checkpoint. Mga alas 4:30 sa kaadla­won, ilang naabtan si Kiram sa Brgy. Lourdes, utlanan sa Tubigon ug Cortes. Sa mao nga dapit siya napusilan kay giingong nisukol. Usa sa mga samad ni Kiram naa sa agtang hinungdan sa pagtumaw sa mga pagduda nga siya gi-salvage. Si Commission on Human Rights (CHR) 7 chief investigator Leo Villarino sa interbyu sa TV Patrol niingon nga nagpadala na siya og imbestigador sa Bohol. Apan ang imbestigasyon magsentro kon nganong nakaeskapo si Kiram nga daghan man unta ang iyang escort ug luya na kini. Tumong nila mao ang pagwagtang sa pagduda nga gituyo pagpatay si Kiram. Mag-agad ra usab sila kon dunay moreklamo nga kabanay. Matod ni Villarino nga ila usab nga susihon kon nganong kaadlawon gibiyahe si Kiram, di buntag. Sa usa ka official nga pamahayag, ang Police Regional Office (PRO) 7 niklaro nga giayo nila pagtagad si Kiram. Gawas nga ilang gitambalan ang samad niini, ila usab nga gipahiling sa usa ka doktor dihang nadakpan niadtong Huwebes sa buntag. Human mapusili kagahapon, dali nilang gidala si Kiram sa labing duol nga ospital apan, gideklarar nga dead on arrival. Samtang gipasabot ni Taliño nganong sa district jail kasamtangang ibutang unta si Kiram. Matod niya nga way maayong bilanggoan ang Bohol Provincial Police Office. Wa silay intensyon nga patyon si Kiram kay daghan pa silang gustong kuhaon nga mga impormasyon. Nidepensa siya sa iyang sakop sanglit lihitimo ang pagpusil niini human ilugi sa armas ang usa sa pulis nga naghatag og peligro sa kinabuhi niini. Andam nga depensahan ni Taliño ang iyang mga sakop nga nakapusil kang Kiram ug atubangon ang imbestigasyon nga himuon sa mga nagduda sa hitabo. Kagahapon sa hapon, si Ki­ram gilubong sa usa ka pribadong luna sa Brgy. Tiptip, dakbayan sa Tagbilaran.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 06, 2017.

