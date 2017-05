Bana miunay pagdunggab sa asawa

ALICIA, BOHOL — Giingong giunay pagdunggab patay sa bana ang iyang asawa gamit ang mahait nga sundang didto sa mismong balay sa magtiayon didto sa Barangay Del Monte, lungsod sa Alicia niadtong miaging Dominggo. Giila ang biktima nga si Honoria Butlig, 54, samtang gitudlong suspek maong bana sa biktima nga si Efren Butlig, 55. Sa imbestigasyon nga gihimo sa kapulisan, nasayran nga atol sa pista sa ilang barangay niadtong pagka-Sabado sa gabii, gituhoan nga samang ubos sa ilimnong makahubog ang magtiayon dihang nagkalalis ang duha gumikan sa nautingkay nga problema sa ilang pamilya miresulta sa masulob-on nga insidente. Nakaangkon ang biktima og duha ka samad dinunggaban sa may dughan niini hinungdan sa kamatayon. Dugang pa, nisuway usab sa pagpakamatay ang bana nga suspek sa iyang kaugalingon human sa hitabo pinaagi sa pagdunggab sa iyang tiyan busa gidala kini sa duol nga tambalanan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 06, 2017.

