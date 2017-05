Demolisyon sa CICC nagubot

NITUMAW ang kumosyon sud sa Cebu International Convention Center (CICC) dihang niabot ang demolition team gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue sa pagguba sa mga panimalay sa ubang biktima sa sunog kagahapon sa buntag. Bisan pa niini ang demolition team padayon sa pagguba sa mga barongbarong sa 48 ka mga indibidwal kinsa nanimuyo niadto sa danger zone ug pribadong luna ug wa nalakip sa masterlist nga pabalikon sa gi-reblock nga nasunugan nga lote sa miaging tuig ug laing relocation site sa dakbayan. Giklaro ni Tony Pet Juanico, pangulo sa Housing and Urban Development Office (HUDO), nga ang mga balidong benepisaryo padayong makapuyo sa CICC hangtod nga matukod na sila ug makabalhin sa ilang mga panimalay sa relocation site. Atol sa demolisyon kagahapon, wa makasud ang truck sa demolition team sa CICC compound tungod sa barakida ug mga bata nga niali sa agianan sa truck hinungdan nga kini nibalik sa agi, sumala pa ni Juanico. “Papahawaon nato sila kay pa­­hawanan naman nato ang CICC, pabalikon naman nato ang fire victims nga identified be­ne­­ficiaries adto na gyud sa ilang lot,” ni Juanico ning mantalaan. Si Cesar Ylanan, pangulo sa demolition team, gialirongan usab sa bagang duot sa mga nasuko nga mga residente.

Sumala ni Ylanan nga nahitabo ang kumosyon nunot sa pag-apil sa usa ka tawo nga nagyawyaw sa megaphone nga di benepisaryo nga maoy nakapasuko sa mga residente. Nasuta ning mantalaan nga niadtong Abril 19 pa unta gub-on sa HUDO ang mga balay sa di benepisaryong residente apan ang grupo nihangyo sa buhatan nga lugwayan kini og 15 ka adlaw. Niadto ra untang Mayo 3 gikatakdang gub-on sa HUDO ang 48 ka mga balay apan kini wa madayon. Ang mga residente nga kanhi nanimuyo sa creek nga danger zone ug sa pribadong luna ipahiluna unta ug tagaan sa relocation site sa Justice Peace Integrity of Creation (JPIC) apan wa sila modawat. Ilang mga rason mao nga bugtong mga kasado lang ang makakuha sa relocation site gikan sa JPIC ug di modawat ang JPIC ug kapin sa 50 anyos nga benepisaryo. Tubag ni Suico nga ang JPIC maoy mopakasal sa mga nag-live in nga biktima sa sunog, ug di kinahanglang ginikananan nga nag-edad og 50 anyos pataas kay mahimo man ang anak ang ibutang sa benepisaryo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 06, 2017.

