Escario moasumer na sa pagkamayor sa Bantayan

TUNGOD sa teknikalidad sa iyang certificate of nomination and acceptance (Cona), si Bantayan Mayor Arthur Despi gi-disqualify sa Commission on Elections ug gikansilar ang certificate of candidacy (COC) niini pagka mayor sa lungsod.

Si Ian Christopher Escario ang giila sa Comelec nga maoy opisyal nga nakadaog pagkamayor sa Bantayan sa miaging piniliay sa 2016.

Karong Lunes sa alas 10 sa buntag, si Escario iproklamar sa Comelec sa kaulohan isip maoy napili nga mayor sa Bantayan pinaagi sa iyang nakuha nga 12,423 ka mga botos.

Si Despi nga gikuhaan og ha­big niingon nga mokonsulta siya sa iyang abogado bahin niini.

“I am on my way to Cebu City. I will discuss the matter with my lawyer,” matod ni Despi sa gipadala nga text message sa Superbalita Cebu kagahapon.

Si Cebu Provincial Election Supervisor Lionel Marco Castillano nihangyo sa kampo ni Despi nga tahuron ang desisyon sa Comelec.

Iyang gipahinumdoman ang mayor nga sa sinugdanan pa lang dili kini balido nga kandidato tungod kay gikansilar sa Comelec ang COC niini.

“We must respect the decision of the Comelec because it was already reviewed by the Supreme Court,”

Nagsugod kini sa petition nga giduso ni Escario niadtong Disyembre 11, 2015 nga naghangyo sa Comelec nga kanselahon ang certificate of candidacy ni Despi sa pagka mayor tungod kay giingong gimaomao niini ang Cona gikan sa Abag-Promdi (Progressive Movement for the Devolution of Initiatives).

Nahibaw-an nga wa manumpa atubangan ni Judge Romeo Bulatano si Oscar Canton, secretary general sa partido ug mismo kini nihimakak nga siya ang nag-isyu sa Cona alang kang Despi.

Niadtong Mayo 7, 2016, ang First Division sa Comelec nipakanaog og resolusyon nga naghukom sa pagkansilar sa COC ni Despi gumikan kay dili balido ang paghulip niini kang Jose Caracena isip kandidato pagka mayor sa Abag-Promdi.

Si Despi niduso og motion for reconsideration sa Comelec ug nirason nga nasayop ang komisyon sa pagpabor sa pasangil ni Escario ug dili tinuod nga wala siya angkona saAbag-Promdi.

Apan ang iyang motion gibasura sa Comelec en banc pinangulohan ni chairman Andres Bautista ug giuyonan ang nauna nga desisyon sa First Division.

Si Castillano nibutyag nga nidangop sa Korte Suprema si Despi apan gibasura usab ang motion niini ug niuyonan kini sa hukom sa Comelec en banc.

Niini, si Escario niduso og petition sa Comelec nga nag­hangyo nga ipatuman na ang de­sisyon niini nga nag-ila kaniya nga maoy tinuoray nga nida­og pagka mayor sa Bantayan.

Gumikan niini, ang Comelec sa miaging semana, nipagawas og writ of execution nga nagmando sa election officer sa Bantayan nga si Denni Demecillo pag-serve sa desisyon sa ko­misyon kang Despi ug Escario.

Si Castillano niingon nga human maproklamar si Escario, ang Department of Interior and Local Government tahasan sa pagpatuman sa kamandoan sa Comelec.

Siya nidugang nga ubos sa Rules 64, ang desisyon sa Comelec mahimo lang iapilar sa Korte Suprema ug bugtong temporary restraining order lang ang makapugong sa pagproklamar ni Escario.